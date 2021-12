Maxi Silvera: el interés de Nacional, la importancia de Cerrito y las pistas sobre su futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su influencia fue evidente. Marcó más de la mitad de los goles de Cerrito en el Campeonato Uruguayo y su nombre comenzó a sonar en el fútbol local y también en el exterior. Maxi Silvera, con sus 21 tantos, fue una de las figuras del torneo e hizo un balance del rendimiento del equipo: “Estoy contento con el año que se hizo, tanto en lo personal como a nivel del club, Cerrito hizo un gran campeonato logrando el principal objetivo que era lograr la permanencia en la divisional”, inició.



El capitán del auriverde sumó 21 goles y cerrará el año en la selecta lista de los 10 máximos goleadores uruguayos en el mundo. En ese sentido manifestó que estaba al tanto y que la cifra marca que viene haciendo las cosas bien, “por el camino correcto, no hay que apartarse de eso”.

Si bien el futbolista aún continúa vinculado a la institución que preside Auro Acosta, varios clubes ya se han contactado con el entorno del futbolista, que le contó a Ovación cuál es su intención: “Tengo contrato hasta diciembre de 2022. Esa es la realidad, en teoría me tendría que presentar el 10 o el 15 de enero; obviamente uno quiere dar ese salto que me dé garantía para lo que viene, tanto en lo económico como en la carrera. Hay ofertas tanto de acá como del exterior, estamos viendo qué es lo mejor para mí y para el club. No nos queremos apurar tampoco, hay tiempo”.

Como ya informó Ovación, Pablo Repetto está interesado en contar con el delantero, quien confirmó que ya hubo una aproximación del elenco tricolor: “Sí, por lo que me han comentado, han llegado cosas de Nacional, pero están hablando y escuchamos las ofertas. Lo que viene lo estamos analizando entre todos, poniéndolo sobre la mesa. Creemos que lo mejor hoy es irnos para el exterior, pero no descartamos las posibilidades que hay también de quedarnos en el país”.

Sin embargo, Silvera aclaró que, en caso de que no se concrete su salida al exterior, también es bienvenida la posibilidad de quedarse en el país, “ya sea en los grandes o en otro equipo”.

¿Nacional o Peñarol?

Al ser consultado respecto de si cuenta con alguna preferencia entre ambos equipos, Silvera respondió: “Sé la magnitud que tiene jugar tanto en Peñarol como en Nacional, pero preferencia no tengo. Soy jugador profesional, estoy para eso. Me pagan por esta actividad y es esa la cabeza que tengo”.

De todas formas, el jugador no ha tenido ningún tipo de acercamiento personal con los clubes: “Personalmente nunca tuve contacto con gente de Nacional ni de otros equipos tampoco, así que esa parte la maneja mi representante. Yo hice mi trabajo durante el año, que fue jugar el torneo y hacerlo de buena manera. Hoy por hoy estoy tranquilo. Tengo la plena confianza en ellos que lo están haciendo muy bien. A la hora de tomar una decisión se me va a consultar y ahí analizaremos todo”.

A la vez, Silvera también ha recibido ofertas de varios mercados del exterior, pero las que han llegado “eran insuficientes”. Aún así, el nueve contó que tienen “cosas ahí medio en el aire que todavía no se pueden dar a luz”.

Cerrito, su casa

El torneo 2021 pudo haber sido el último del jugador del auriverde en Uruguay, quien se mostró agradecido con su actual club: “Estoy hace muchos años en Cerrito, que me formó y al que le debo todo. No descarto la posibilidad de poder volver o seguir en el club este año. La realidad es que yo tengo contrato con el club todavía”.



Por último, Silvera escogió a Canobbio, Torres, Álvarez Martínez, Di Yorio, Otormín y Labandeira como figuras del Uruguayo.