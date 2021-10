Maxi Gómez se lesionó y es otra duda para los juegos de Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maximiliano Gómez se suma a la lista de jugadores que, a pocas semanas de los duelos de Eliminatorias, se encuentran sentidos y estarán fuera de las canchas durante un tiempo.

En el caso del delantero, reservado para los duelos ante Argentina y Bolivia, se trata de "una molestia muscular que le impide estar 100%", según expresa el medio Plaza Deportiva de Valencia.

Según indica el medio español "no se ejercitó con el plantel en la última sesión de trabajo y se desplazó con un miembro de los servicios médicos del club a una clínica cercana a las instalaciones de la ciudad deportiva para ser sometido a diferentes pruebas"



A estos detalles también se sumaron las declaraciones del entrenador del Valencia, José Bordalás, en la previa del juego ante Betis haciendo referencia a que en el pasado juego salió en el entretiempo "porque tenía molestias y tomamos la decisión de cambiarlo por no arriesgar".



Bordalás también confirmó que se trata de una "sobrecarga muscular" aunque "está bastante mejor". De todas maneras, Gómez no sería arriesgado y por eso quedaría afuera de este encuentro.



Gómez, se suma así a la lista que ya integran jugadores como Ronald Araújo, Federico Valverde, Martín Cáceres, Nahitan Nández o Nicolás de la Cruz teniendo en cuenta que están en la reserva, pero están lesionados o sentidos y por lo tanto no puede sumar minutos.