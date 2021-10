Diente López: "No voy a parar hasta poder estar en la selección"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás "Diente" López atraviesa un gran momento con la camiseta de Tigres. A sus 28 años, el delantero uruguayo es el segundo máximo anotador del Torneo Apertura de México con siete goles y además acumula un total de 18 tantos y cinco asistencias en 41 partidos.

Su buen presente y los buenos rendimientos que ha acumulado en las últimas temporadas, tanto en México como antes en Brasil, han llevado a que llame la atención su ausencia de la selección uruguaya y sobre ese tema habló en el programa Sport & Show de Sport 890.

"La verdad que nunca se comunicaron conmigo desde la selección ni para preguntarme cómo estaba o para decir que me estaban viendo", sentenció López y agregó: "Mi hijo, mi familia y yo tenemos siempre la ilusión, sigo con ella y no voy a parar hasta poder estar en la selección".



"Uno se pone triste porque defender a la selección es lo más lindo que te pueda pasar. Ves mucha gente que pasó y uno que formó parte del proceso y que cuando estuve en la selección me fue bien, obvio que te duele", subrayó antes de aclarar: "Hay excelentes jugadores adelante y lo respeto".



El Diente acumula 10 goles en 16 partidos defendiendo la camiseta de Uruguay cuando la portó en la Sub 20. Cuatro de esos tantos fueron en el Mundial de la categoría en 2013 donde la Celeste fue subcampeona del mundo.



Consultado sobre si existía la posibilidad de que haya existido un desencuentro afirmó: "Nunca tuve un problema con nadie en la selección, apenas crucé palabra con el maestro y tampoco tuve problemas en ninguno de los equipos en los que estuve. No debo ser del gusto del entrenador".