Mauricio Larriera: la polémica del ejecutante del penal, qué pasó con Aguirregaray y qué habló con Álvarez Martínez

Peñarol volvió a la victoria. Con lo justo, pero de forma merecida lo hizo ante Liverpool por 2-1. Mauricio Larriera, entrenador aurinegro, analizó lo que fue el triunfo, pero sobre todo el hecho de que pusiera un equipo con pocos jugadores que son habituales titulares.

"Lo definiría como optimizar los recursos humanos porque veníamos con varias cuestiones en lo sanitario, en recuperación de jugadores y muchas cosas más por lo que intentamos poner un equipo competitivo y a su vez darle minutos a los muchachos", analizó el entrenador.

"No fue subestimar a los rivales porque no estamos en condiciones de subestimar a nadie porque venimos con un Apertura bastante malo. Se tomaron decisiones que tienen que ver con el partido del martes. Cuando se gana, sale bien porque si se pierde no sale bien. Asumimos estos riesgos porque estamos en un lugar en el que estamos hace un año y pico asumiendo este tipo de decisiones", expresó.

El técnico volvió a referirse a aquella particular frase de que el Peñarol campeón falleció, así como el Mauricio Larriera que lo consiguió y analizó: "Mauricio Larriera volvió a la vida, pero no es el mismo de antes. Estoy cansado de que se compare aquel equipo que me representó. No es ni mejor ni peor, es distinto y me tengo que adaptar a las circunstancias. Hay que reciclarse, renovarse. Hoy es otro Larriera, otro Peñarol y lo tenemos que llevar al mejor rendimiento posible".

Dentro de ese rendimiento, hoy el club extraña mucho los goles de Agustín Álvarez Martínez, futbolista con el que vivió una situación extraña tras el juego ante Colón por Copa Libertadores. "Tuve una charla muy linda y enriquecedora y se habló con el plantel porque son cosas muy poco habituales", agregó.

"La palabra de Agustín estuvo muy lejos de increparme algo. Tenemos una relación cuasi padre-hijo y desde todo punto de vista, pero no me preocupa la falta de gol, me preocupa que no le generemos jugadas de gol. Hoy buscamos guardarlo psicológicamente a Agustín y agarrar al equipo cansado, pero me quedo amargado porque hubiese encantado haber ganado con el gol del canario. Igual lo hizo Nacho (Laquintana) que también necesitaba un gol", sostuvo.

Entre las ausencias que tuvo Peñarol de cara a este partido se encuentra Matías Aguirregaray y sobre el Vasquito aseguró: "Estuvo casi dos semanas sin entrenar. Tuvo un virus y después lo llevamos de viaje porque pensamos que era algo pasajero, pero se complicó y es uno de los futbolistas que no le gusta faltar nunca por eso quisimos reservarlo para que llegue bien el martes y fue eso. No es un tema de rendimiento".

Por último, Larriera también hizo referencia a quien debía encargarse de rematar el penal: "Hace muchísimos años que hice un cartel de pelota parada. Ahí se pone la marca y es de táctica fija, pero al final dice penal, el que ejecuta y tanto el capitán como el segundo capitán. Hoy era Lucas Viatri en las dos cosas".

"La situación que se da se solucionó en el entretiempo como se solucionó lo del canario sobre todo porque el que ejecuta no debería hacerlo que fue Álvarez Wallace. Igual es un jugador al que le doy un gran valor a pesar de que no ha tenido muchas oportunidades conmigo e incluso si el capitán no era Viatri, el segundo era Wallace porque como le dije se tiene que ir erigiendo como capitán".