Mauricio Larriera: los partidos que marcaron su futuro y el sueño por cumplir en Peñarol

Luego de logrado el doble objetivo que tenía Peñarol para la temporada 2021, que era volver a ganar el Campeonato Uruguayo y con ello cortar la posibilidad del tri a Nacional, es difícil imaginar al conjunto aurinegro sin Mauricio Larriera como entrenador. "Mi contrato es hasta el 31 de diciembre, no hemos hablado nada de la renovación y me parece que no era momento tampoco para hablarlo", dijo el DT una vez concretado el título.

Sin embargo, su deseo es continuar porque todavía tiene un sueño por cumplir. "Como futbolista tuve una carrera de mediocre para abajo. Capaz pude haber sido mejor, pero no me dio el naipe. Como entrenador me ha tocado jugar algo que para mí es lo que me quita el sueño y es la Copa Libertadores. Para mí es lo más lindo del fútbol. Miraba el Estadio Centenario lleno, a los muchachos, lo que fue el sábado pasado el Campeón del Siglo y me moviliza esa posibilidad de jugarla con Peñarol", reveló Larriera, quien aclaró: "Y no estoy diciendo que si hay continuidad vamos a ir a ganarla, sino que me encantaría volver a jugarla. El último partido de Libertadores que dirigí fue con Godoy Cruz y perdimos con el campeón de América, Gremio, con un equipo muy parecido a este Peñarol, que fue muy valiente y complicó al rival para ganar en aquel momento".

El floridense, que con Peñarol logró su primer título como entrenador, contó también que un punto de inflexión fueron los clásicos de la Copa Sudamericana. "Desde que llegué al club supe que mi contrato se iba extendiendo partido a partido", confesó. Y añadió: "Lo que nadie sabía era que yo le había dicho al presidente (Ignacio Ruglio) que si no pasaba los clásicos de la Copa Sudamericana no me echen; no precisaban hacer una erogación económica, porque me iba solito. Y no por cobardía, sino todo lo contrario. No me voy a quedar atornillado a un sillón por un tema económico en un club gigante como Peñarol. Yo vine a buscar gloria acá y la obtuve".

Larriera considera que Peñarol "es campeón porque fue el mejor equipo por una distancia importante. Las estadísticas también así lo dicen. Todos los números indican que hemos sido los mejores y desde el punto de vista subjetivo el equipo a mí me representó mucho. No renuncio a cuestiones estéticas —y sé que mucha gente muy hincha de Peñarol no estaba muy de acuerdo con cómo jugaba el equipo—, porque el ADN de Peñarol es meter, correr y eso no se perdió en ningún momento. Sí intentamos agregarle otras cosas, el ADN de otros años de Peñarol, porque no me olvido del partido con Independiente de Avellaneda en 1987, ni que mi ídolo era Ruben Paz. Y en este caso me voy muy contento porque legitimamos las formas, que era lo que nos faltaba, al salir campeones".