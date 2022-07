Mauricio Larriera: "Capaz que en otro contexto ya no estaba"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol se impuso ante Albion, volvió a la victoria y cerró con triunfo el Intermedio, más allá de que tendrá que disputar el pico que le queda frente a Rentistas el próximo martes.

Mauricio Larriera analizó lo que fue el juego y al término del mismo indicó: "Me quedo con la sensación de haber ganado un partido en un contexto complicado con un equipo que venia bien y nosotros que veníamos levantado".

"El funcionamiento me gustó y por momentos y otros, la mayor parte del partido, no me gustó pero tampoco esperaba mucho por distintas circunstancias", remarcó en diálogo con la transmisión televisiva.

"El contexto es que estamos en un primer semestre muy malo a nivel de resultados. Que por momentos, muy pocos, fue bueno a nivel de funcionamiento y eso es doloroso. Me amarga mucho cuando las cosas no salen", añadió.

Walter Gargano y las altas de Peñarol en el Saroldi ante Albion. Foto: Francisco Flores.

El entrenador mirasol fue contundente y admitió: "Es un club donde no es necesario que diga lo que siento y tengo el privilegio y la suerte de ser un DT con muchos partidos dirigidos que capaz que en otro contexto ya no estaba".

A su vez, el técnico admitió que lo "entusiasman" las altas que ya llegaron y sobre alguna más que puede venir remarcó: "Hay que tener en cuenta un montón de cuestiones y podría ser que llegue alguien más pero tendríamos que ver también las bajas, es un tema mucho mas difícil que lo que todos piensan".