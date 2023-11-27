Mathías Olivera contó cuándo se enteró que iba a ser zaguero en Uruguay y cómo fue el cruce con Lionel Messi

Redacción El País

Mathías Olivera viene sumando grandes actuaciones en la selección de Uruguay y luego de haberse lesionado este fin de semana jugando para el Napoli en Italia, el lateral izquierdo habló de cómo fue esa jugada pero también recordó el gran triunfo de la Celeste ante Argentina y el cruce especial con Lionel Meesi.

El jugador de 26 años salió sentido el sábado en el encuentro frente al Atalanta por la Serie A de Italia, se fue llorando de la cancha y se temió lo peor, pero luego, el informe médico del club descartó una lesión de ligamentos y el propio jugador confirmó este lunes cuánto tiempo le demandará la recuperación.

En diálogo con el programa “100% Deporte” (Sport 890), Mathías Olivera dijo que prevé estar de nuevo en enero para afrontar la Supercopa de Italia ante la Fiorentina y además, recordó lo que fue el partido de la selección de Uruguay ante Argentina en La Bombonera, donde la Celeste logró un triunfo histórico.

“Acá sobre todo se enteraron por las imágenes del partido del partido y luego de ganarle a Argentina me felicitaron y todo, pero por estos lados es más difícil mirarlo en vivo por el horario, aunque siempre están al tanto”, dijo el uruguayo.

Cruce ente Mathías Olivera y Lionel Messi. Foto: AFP.

Y precisamente de cara a ese encuentro en Buenos Aires, Marcelo Bielsa sorprendió y lo colocó de zaguero ante el actual campeón del mundo. “El martes me había dicho que iba jugar en esa posición y entrené esos días jugando de central. Había jugado una o dos veces máximo ahí. Recuerdo un partido de Europa League con Getafe pero no mucho más. Traté de hacerlo lo mejor posible, marcar en mi zona que era en la que caía Messi muchas veces y salió muy bien, pero lo importante es que se ganó”, recordó.

“Hicimos un partidazo en todo sentido. Tuvimos la pelota y cuando la tuvieron ellos fue porque dejamos de tenerla nosotros, pero como vieron todos hicimos un partido completo y por el ambiente que había y por el invicto de ellos fue un triunfazo”, agregó el futbolista de la selección uruguaya.

Marcar a Lionel Messi siempre es duro para cualquier jugador y acerca de eso, Olivera contó: “Es complicado, por algo es lo que es Messi: el mejor del mundo. Pero traté de controlarlo lo mejor posible y dependiendo de dónde cayera Messi uno lo tenía que seguir y la basculación y las marcas las hicimos bien para no dejarlo jugar tanto”.

Por último, Mathías Olivera habló del cruce con el crack argentino que en una incidencia le terminó agarrando el cuello al uruguayo: “Me la han mandado y salió en todo lados. Me llega, obvio. Son discusiones del partido. La jugada se da por una discusión en la que empujan a Manu (Manuel Ugarte) y yo obviamente siempre voy a defender al firme a los míos y me metí en el medio. Son cosas del partido pero sin faltar el respeto”.