El maestro Tabárez rompió el silencio: sus primeras palabras tras dejar de ser DT de la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Óscar Washington Tabárez reapareció. El exentrenador de la selección de Uruguay, que en su segundo período estuvo al mando entre 2006 y 2021, volvió a decir presente este martes en un evento relacionado al fútbol y pronunció sus primeras palabras tras la resolución de la AUF de cesarlo.

"Me he autoimpuesto un alejamiento. Necesito tiempo. Necesito que sigan sucediendo cosas buenas, pero que se terminen", expresó el maestro tras pasar al frente en el marco del balance del primer año de "Más Mutual" (un programa que apunta al desarrollo integral de los futbolistas) según informó Telemundo.

"Como saben estuve mucho tiempo en la selección tratando de hacer cosas. Siempre es un buen ejercicio, para cualquiera que empieza un emprendimiento, ver lo que encuentra y que cuando se termine, que haya una realidad un poco mejorada que lo anterior. Eso evidentemente es una satisfacción", añadió.

Óscar Tabárez. Foto: Captura.

El maestro ya había dicho presente en la ceremonia de apertura del complejo deportivo de Andrés Scotti, Diego Godín y Mario Rebollo (exayudante técnico suyo en la Celeste), pero no había emitido declaraciones.

"Los proyectos necesitan de tiempo, son de larga duración y de esa manera se van acomodando las cosas. Todos los que estuvimos ahí tuvimos una parte de los méritos. Estamos orgullosos de lo que vivimos, pero es una tarea de todos", sostuvo Tabárez, quien recibió una pelota de fútbol con la que se jugó en el Mundial de 1930.



En un principio el director técnico pensó en no asistir al evento, pero la Mutual logró que fuera. "Me terminaron de convencer (las autoridades de la Mutual). Uno no puede irse para otro lado y atender una situación personal y no tener la humildad que hay que tener cuando esta gente se preocupa tanto por lo que están haciendo", explicó el maestro.

Cabe recordar que Tabárez dejó de ser el DT el 19 de noviembre de 2021 tras no conseguir buenos resultados en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar y en enero de este año Diego Alonso tomó su lugar. El maestro no hizo referencia al nuevo entrenador ni al Mundial.