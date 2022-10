Diego Godín no ingresó en la goleada de Vélez sobre Estudiantes tras su regreso a la convocatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vélez Sarsfield goleó a Estudiantes de la Plata 4-0 por la penúltima fecha de la Liga Profesional Argentina, duelo que presentó una novedad cuando el domingo Diego Godín apareció entre los convocados.

El Faraón volvió a estar a disposición luego de un tratamiento que realizó en España para superar una tendinopatía rotuliana y no juega desde el pasado 6 de agosto. De hecho en lo que va del 2022 solo jugó el 22,5% de los minutos que tuvo a disposición entre Atlético Mineiro, Vélez Sarsfield y la selección como consecuencia de esta lesión.

Pese a la convocatoria, Godín no tuvo minutos este lunes ante el Pincharrata. Eso no quiere decir que su regreso a la lista no sea una buena señal para la selección de Uruguay de cara al Mundial de Qatar. El zaguero aún tiene margen para ponerse a punto.

En Estudiantes dijeron presente los uruguayos Manuel Castro y Mauro Méndez.

En la última fecha, el próximo sábado, Vélez cerrará la temporada visitando a Argentinos. El equipo del Cacique Medina está antepenúltimo en el certamen.