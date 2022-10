Jonatan Álvez y Diego Polenta no jugarían más en Unión tras deudas salariales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jonatan Álvez y Diego Polenta, dos de los tres uruguayos que militan en Unión de Santa Fe, elenco dirigido por el también charrúa Gustavo Munúa, dejarían el club a fin de año.

Según informan el medio local Radio Gol 96.7 de Santa Fe y TyC Sports, ambos futbolistas tomaron la decisión de no jugar tras deudas salariales del Tatengue. Ambos explica que esta era la causa de la ausencia de Diego Polenta —titular desde su arribo a inicios de este año— en la gira de tres duelos seguidos que Unión iba a jugar en el interior en el cierre de la Liga Profesional Argentina.

Que Álvez no estuviese en la lista no llamó tanto la atención ya que el uruguayo está en recuperación tras una lesión de rodilla, pero ex Danubio y Torque, a quien no le pagan desde mayo, tomaría la misma determinación que su compatriota.

Ambos entrenarán con el equipo argentino hasta que finalice la temporada y de no llegar a un acuerdo con el Tatengue se irán libres, ya que sus contratos culminan el 31 de diciembre de 2022.

Santiago Mele

¿Qué pasa con el tercer uruguayo? El caso de Santiago Mele es distinto porque el arquero está a préstamo con opción a compra. Pertenece a Plaza Colonia, quien desea recibir su pago y de lo contrario es difícil que el elenco de Munúa pueda efectuar la transferencia.

Lo más probable es que el uruguayo, que se ganó la titularidad y fue figura de Unión en Copa Sudamericana, continúe jugando ya que fue reservado por Diego Alonso para la selección de Uruguay en más de una ocasión (aunque nunca pasó a la convocatoria) para mantenerse en rodaje y tener la chance de ir al Mundial.

Unión juega este lunes desde las 21.30 horas ante Atlético de Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro por la jornada número 26 de la Liga Argentina.