Francescoli contó qué le dijo a Gallardo para que se quede en River Plate y respondió sobre el posible sucesor

Enzo Francescoli es muchísimo más que el manager de River Plate. El uruguayo, ídolo de la institución de Núñez como elegante y exitoso futbolista, fue, en 2014, el responsable de seleccionar a Marcelo Gallardo para reemplazar a Ramón Díaz como DT. No se equivocó, Enzo. Y junto con el Muñeco conformó una emblemática sociedad en los últimos ocho años y medio. Anoche, en la emotiva despedida de Gallardo del estadio Monumental, Francescoli fue uno de los que mayor reconocimiento público recibió por parte del entrenador.

“Gracias a Enzo Francescoli, por ser la persona que me brindó esta posibilidad, que confió y que acompañó de una manera increíble. Sin egos, con deseo de que nos vaya bien,. Disfrutar los triunfos como propios y eso no se encuentra en muchos lados. Así que gracias Enzo”, expresó Gallardo, con micrófono en mano, durante la celebración que se realizó en el Monumental luego de la derrota ante Rosario Central por 2-1, por la fecha 26 de la Liga Profesional Argentina.

¿Intentó reternerlo?

“Uno puede intentar un montón de cosas, pero cuando es una decisión personal de un tipo como Marcelo es difícil de darlo vuelta -contó-. Yo como amigo intenté, le dije que iba a haber más de 20 días de vacaciones, que se fuera a algún lado y se olvidara de todo para recuperar energías, pero su respuesta fue ‘no’. Me dijo que no podía porque siempre estaba charlando y pendiente de River”. Y añadió: “A Marcelo lo veo tomándose un tiempo, con ganas de descansar, de disfrutar otras cosas como el golf o el pádel. No debe ser fácil todo esto, es duro cuando hay tanto afecto y cariño”.

¿Esperaba esta decisión?

“Los primeros años de Marcelo fueron en ese sentido. Él iba renovando año a año su vínculo con el club y creo que algo así pasó después de la Copa Argentina que ganamos en Córdoba (en 2019). Esa vez había puesto un punto suspensivo. Necesitaba pensar una decisión durante unos días, tuvo algunas dudas. Ahora fue genuino en cuanto a lo que él mismo planteó. Principalmente de su cansancio. Es un tipo que está las 24 horas ahí en River y obviamente esto empujó cada vez más la balanza para que tomara la decisión. Fue muy claro”, explicó el exnúmero 9 de River, que posee una fuerte influencia en la dirigencia desde el mandato de Rodolfo D’Onofrio y hoy lo sigue teniendo, con Jorge Brito como titular.

Respecto al sucesor de Gallardo, Enzo optó por no dar nombres: “Es imposible y sería ilógico buscar un técnico parecido. Tenemos hasta los primeros días de diciembre para pensar tranquilos, hay que evaluar no solo el tema jugadores sino la estructura del club. Hay mucha gente que pertenece a River, pero también hay muchos otros que vinieron con Marcelo y hay que ver qué decisión toman. Trataremos de ver primero eso para plantear al nuevo cuerpo técnico”.