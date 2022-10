Guillermo De Amores y la selección uruguaya: "Estoy con expectativa, sigo ilusionado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El arquero uruguayo Guillermo De Amores, que el jueves debutó con Lanús, no pierde la expectativa de formar parte de la nómina de la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022.

De Amores, Guante de Oro en el Mundial Sub 20 de 2013 con Uruguay, ya superó la lesión que lo mantuvo al margen de las canchas desde su llegada al Granate, después de haber sido campeón en Colombia con el Deportivo Cali.

El jueves, en la derrota por la mínima ante Patronato en la Fortaleza, el arquero de 27 años nacido en San Jacinto entró de suplente, pero ingresó al campo de juego para el complemento, producto de la lesión de Fernando Monetti y tuvo una muy buena actuación pese al resultado; incluso una de sus atajadas fue elegida la mejor de la fecha. El uruguayo volverá a jugar este martes contra Racing, uno de los equipos que está peleando el campeonato.

"Me sentí muy bien, muy cómodo en el campo, contento de volver a jugar, de estar en competencia y poder debutar en Lanús. Había jugado un partido en reserva el lunes para volver a tener minutos, a sentirme en competencia nuevamente, el jueves fui al banco y después por la lesión de Montetti me tocó entrar. Me sentí con confianza y bien físicamente, que es importante", le dijo De Amores a Ovación. Hacía dos meses que el guardameta no jugaba, tras el último partido que tuvo con Deportivo Cali en el marco de la Copa Sudamericana.

De Amores ya supo ser parte de la selección uruguaya de Diego Alonso; de hecho estuvo en el plantel en el último partido de Eliminatorias, donde la Celeste derrotó a Chile en Santiago por 2-0. También ha formado parte de las listas de reserva del Tornado y pelea el tercer cupo para arquero en el Mundial con Sebastián Sosa (Independiente) y Santiago Mele (Unión de Santa Fe).

"Con relación a la lista de la selección estoy con expectativa. Pasando los días, cada vez queda menos y la verdad que uno sigue ilusionado. Obviamente que en las últimas reservas se ha visto una línea que está tomando el entrenador en ese sentido, pero yo estoy con expectativa, sé que teniendo buenos rendimientos en este tramo final de la temporada y continuidad, siempre está la chance", analizó el arquero.