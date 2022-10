Todo en orden: Edinson Cavani está en la convocatoria del Valencia tras su molestia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Edinson Cavani tuvo un sábado atípico: marcó su primer gol, y doblete, con Valencia, pero no regresó a la cancha tras el primer tiempo. Esto se debió a que el Matador sufrió una hinchazón en el tobillo y no regresó a jugar.

Tras el encuentro Cavani dijo que no era nada grave, pero no se había sometido a ningún estudio aún. Pero, este lunes, para gran noticia del salteño y, como no, para la selección de Uruguay cuando faltan 33 días para el Mundial de Qatar 2022, viajó a Sevilla para la décima fecha de LaLiga de España, donde Valencia buscará volver al triunfo.

"Ayer estaba mejor. Hoy veremos. Va a empezar con nosotros a preparar el partido, dijo el entrenador del Ché, Gennaro Gattuso, este lunes por la mañana al ser cuestionado por el estado del uruguayo.

El Valencia visitará a Sevilla este martes a partir de las 14 horas de Uruguay y todo hace pensar que el salteño estará en el once titular. Al momento el elenco de Gatusso se encuentra séptimo en la tabla, mientras que los Blanquirrojos están en el puesto 14.