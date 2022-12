Luis Suárez sobre morbo en la previa con Ghana por el 2010: “Yo no erré el penal, no es mi responsabilidad”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la previa a un partido que será clave para la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022, Luis Suárez habló en conferencia de prensa y contó cómo se espera el encuentro de este viernes a la hora 12:00 frente a Ghana en la última fecha del Grupo H.

El delantero de la selección uruguaya habló este jueves en Doha antes del crucial encuentro ante Ghana donde la Celeste necesita ganar y esperar que Corea del Sur no supere a Portugal para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo. El salteño dijo que aún no sabe si será titular o no.

Sobre su presente, comentó: “Obviamente que a medida que van pasando los años físicamente no sos el mismo de antes, pero sí podés aportar con inteligencia y movimientos lo que te llevó a jugar al máximo nivel (…) El nivel del Mundial es muy físico y muy alto. El jugador eso lo tiene que saber, comprender y analizar las características de los rivales que enfrentamos”.

Luis Suárez habló de todo en conferencia de prensa en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Nicolás Pereyra.

“Uno siendo referente tiene que asumir la responsabilidad de los momentos complicados que estamos viviendo, pero disfrutando de lo que es mi último Mundial. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para estar en otra situación”, agregó el delantero de 35 años.

Suárez remarcó que en este momento “hay que asumir la responsabilidad de estar en un Mundial y no buscar excusas”. “Hay que rendir dentro de la cancha”, acotó.

Respecto a las declaraciones de Josema Giménez y Edinson Cavani al término del partido, contestó: “El jugador de fútbol apenas termina un partido puede decir palabras que se pueden malinterpretar. Las de Josema están clarísimas, fue lo que sintió en ese momento, pero no hay un entrenador en el mundo que no salga a ganar. No podemos decir que fue un mensaje para el entrenador. Ni el maestro Tabárez ni Alonso te van a decir que no salgas a ganar. Josema lo dijo porque se siente responsable. Hay que ser autocríticos y responder dentro de la cancha”.

Cabe recordar que el zaguero del Atlético de Madrid había declarado tras la derrota ante Portugal que "pasó lo mismo que en el primer partido, no salimos a ganar; entramos un poco dubitativos con el fúbtol nuestro, que sabemos que tenemos. y a veces, por más que nos cueste, está. Es una de las facetas que todavía no la sacamos a pleno en los partidos y la verdad es que queda mucha amargura".

Luis Suárez. Foto: Nicolás Pereyra.

Por su parte, el delantero del Valencia dijo al ser consultado acerca de por qué el equipo no le encuentra la vuelta que "y eso hay que preguntarle a Alonso, pregúntale a él y él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar digamos. Son partidos de fútbol y a veces las cosas salen y a veces no salen. Así que nada, preparar lo que viene".

Por otra parte el Pistolero fue consultado sobre la mano ante Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010, que privó al equipo africano de ganar el partido y avanzar a semifinales, y la sed de “revancha” que despierta en protagonistas e hinchas: “Toqué la pelota con la mano, pero el jugador de Ghana erró el penal. No yo. A mí me expulsaron y cobraron el penal. Yo no erré el penal, no es mi responsabilidad”.

“Capaz que los jugadores que hablan de ‘revancha’ tenían ocho años y ni se acuerdan o lo vieron en imágenes. El otro día fuimos a jugar con Portugal y nadie habló de ‘revancha’ porque lo eliminamos en 2018. No podés vivir con cosas del pasado y pensar en revanchas. Yo me mandé una cagada con (Giorgio) Chiellini (en referencia al mordisco de 2014) y después jugué contra él y le di la mano y un abrazo”, sumó.

El partido entre Uruguay y Ghana, por la última fecha del Grupo H, se jugará este viernes a las 12.00 horas de nuestro país.