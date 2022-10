Suárez: cómo lo engañaron para jugar ante Inglaterra y el secreto de Simeone para transformarlo de "gatito" a "león"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez abrió este viernes a la mañana una nueva edición del America Business Forum que se desarrolla en Punta del Este y repasó algunos pasajes de su carrera deportiva y también de su intimidad.

El Pistolero fue consultado sobre cómo se maneja él como empresa y reconoció que "es bastante complejo" y que "hay que saberla llevar". "Por eso trato de asociarme con los míos, en mi burbuja", dijo.



"Sos una imagen en lo cual vas haciendo algo en el auto y el de al lado te va mirando. Querés retar a uno de tus hijos, como todo el mundo, y todos te están mirando. Pero también tiene sus ventajas. Hay que ser conscientes de la imagen de uno y los valores que quiere transmitir a los niños", indicó.

En ese sentido, el salteño señaló que es importante rodearse "de buena gente que no te festeje todo lo malo". "Yo tengo gente alrededor que la escucho y me hace darme cuenta que a veces no tengo la razón", añadió.



Luis Suárez en el America Business Forum. Foto: Ricardo Figueredo.

El insólito motivo por el que jugó ante Inglaterra

Suárez contó también cómo lo engañó Walter Ferreira, exkinesiólogo de la selección, para jugar contra Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014 cuando recién se había operado de los meniscos.



"Antes del partido le decía a Walter que me dolía, que me dolía. Él me decía que no era nada. Yo le decía que sí. Entonces me dijo, ahora te doy una pastilla. La tomé, jugué y no me dolió nada. Yo convencido y después cuando terminó el partido me dijo que me dio una pastilla que no me hacía nada", reconoció entre risas.



Lucho finalmente jugó contra Inglaterra y marcó los dos goles del triunfo por 2-1 que acercaron a Uruguay a los octavos de final del Mundial.

El gesto de agradecimiento de Suárez a Walter Ferreira en Brasil 2014. Foto: Archivo El País

Su salida de Barcelona y cómo lo transformó Simeone

Suárez dijo que le molestaron "las formas" de su salida de Barcelona: "Veníamos de perder contra el Bayern Munich y unas vacaciones horribles con la familia. La prensa decía que querían que Suárez se vaya, que me tenían que separar de Messi, que el vestuario y no había ni entrenador. Agarra un entrenador (Ronald Koeman) y al otro día me dice que no entro en sus planes. Hay algo que no cuadra".



De todos modoso, sostuvo que "por algo las cosas pasan". "Fui a un equipo a demostrar que todavía seguía vigente (Atlético de Madrid) y por suerte pudo ganar una Liga", manifestó.



En esa línea, Suárez contó cómo hizo el entrenador Diego Simeone para levantarle el ánimo: "Él estaba acostumbrado a enfrentarse al Luis Suárez del Barcelona que era un león: hacía goles, discutía con todo el mundo, generaba faltas... pero cuando habla contra el otro Luis Suárez que llegaba al Atlético de Madrid era un gatito que habían echado del Barcelona. Ahí me di cuenta que tenía que volver a ser un león. El Cholo te convencía con las cosas que decía. Tiene un poder de convencimiento brutal. Te vende el Vaticano igual".



El Cholo estuvo presente mediante un video y remarcó que cuando llegó le hizo entender que todavía "estaba vigente". "Fue un punto de inflexión absolutamente para poder ganar LaLiga" y que "sin su jerarquía y contundencia hubiera sido muy difícil".

Luis Suárez y Diego Simeone. Foto: Prensa Atlético de Madrid.

El Messi de la intimidad

Durante la entrevista, Suárez habló también sobre su amistad con Lionel Messi y dio detalles de cómo es el crack rosarino en la intimidad: "Es un ser humano igual que yo. Llora. Tiene sentimientos, le duelen las críticas. Se emociona con sus hijos. Es como nosotros. La gente piensa que vivimos en otro mundo y no estamos tan alejados".



Suárez remarcó que los problemas de crecimiento que Messi sufrió en su infancia y las críticas que en años anteriores recibió en la selección lo hicieron "ser más fuerte".



Además, contó: "Tenemos el ADN de querer ganar en todo. Jugábamos al ludo y nos enojábamos porque queríamos ganar. Somos así".

Luis Suárez y Lionel Messi. Foto: AFP

Su historia de resiliencia

Suárez habló también sobre todos los obstáculos que tuvo que ir superando en su vida: "Me costó venirme de Salto, yo tenía 7 años. Venir de Salto a Montevideo siempre es un cambio muy grande y más cuando sos chico. Además de las dificultades que como familia teníamos. Eso te hace ser rebelde y salir adelante".



Sobre su infancia recordó cuando fue cuidacoches con su abuelo para poder ayudar en su casa: "Acá lo estoy viviendo muy seguido y se lo cuento a mis hijos. Hay un cuidacoches u otro que viene y trato de ser servicial porque yo pasé por eso. Me daban $2 y lo valoraba muchísimo".



También hizo referenciaa a cuando buscaba tarjetas en los teléfonos públicos para venderlas en Tres Cruces: "El otro día en el Complejo Celeste fue un señor que escuchó esa historia y fue a darme una tarjeta de esas que yo juntaba con una foto del estadio. Me emocionó mucho".

Sobre lo que luchó para poder estar cerca de Sofía Balbi, su esposa y madre de los tres hijos, explicó que cuando ella se fue a Europa tras la crisis del 2002 sufrieron "muchísimo". "Llevábamos un año de relación. Yo económicamente no podía ir a Barcelona. Junté de todos lados, le quedé debiendo a Nacional, y fui. Después me fui al Groningen sin saber a dónde iba, solo quería estar cerca de ella", acotó.



"El respaldo que ella me da, en los momentos complicados que pasé en mi carrera... Me acuerdo lo de Evra me dolió mucho (cuando fue acusado de racismo), porque no había prueba ninguna. Me tenían encerrado en un hotel para declarar y ella estaba sola con Delfi (su hija mayor). Después uno se equivoca como la de la mordida (a Giorgio Chiellini, en 2014) y uno lo acepta, pero después la que tiene que soportar todo lo que se dice, los malhumores, es ella", sostuvo.

La selección

"La gente debe querer ver al Suárez de 2010 o 2014, pero ya no es el mismo Suárez. Van pasando los años, pero las ganas de ganar están siempre. No me las va a sacar nadie. Vine a Nacional porque quiero ganar. Voy al Mundial porque quiero ganar", explicó.



Asimismo explicó que en el futuro lo recuerden como alguien que trató de "representar al Uruguay de la mejor manera en otras partes del mundo" al margen de los títulos y reconocimientos individuales.