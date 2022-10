Luis Suárez: a quiénes invita al fútbol 5, el precio de la fama y su relación con Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero uruguayo, Luis Suárez, pasó por el programa "En Primera Persona" del argentino Sebastián Vignolo en Star+. El Pistolero contó cómo es su vida en Uruguay y repasó su historia.

Bromeando con el periodista, Suárez dijo a quiénes invitaría a jugar al fútbol 5: en su equipo irían siempre Leo Messi y Neymar.

Además confesó que a veces le gustaría tener una vida más normal. "Hay momentos en que mi mujer me dice: 'me voy a tal lugar con los nenes', y te perdés esos momentos".

"A veces vienen familiares o amigos que me dicen: 'estábamos en la playa y no sabés lo linda que estaba' y yo tengo la playa enfrente y me pregunto: por qué no puedo disfrutar de ese momento; poder, puedo, pero me pierdo porque es incómodo", reveló.

Por momentos la situación le genera fastidio, sin embargo reconoció que puede hacer viajes y disfrutar en otras partes del mundo. "Me sorprende el fanatismo que tengo acá en Uruguay en ese sentido, tanto el hincha de Peñarol, Nacional y todos los cuadros".

El goleador repasó su historia de vida, contó como cuando tenía 9 o 10 años recorría las cabinas de teléfonos públicos para ver quién se había olvidado las tarjetas y vendérselas a un coleccionista. También detalló que tenía un solo par de championes: "Esas carencias y malos momentos que viví de chico me hicieron valorar las cosas y enseñarle a mis hijos que soy así por la rebeldía que tuve de chico de salir adelante y no bajar los brazos nunca".

El delantero también relató cómo iba a entrenar con la túnica de la escuela y llegaba dos horas antes para no pagar el boleto y cómo sus compañeros, como Mathías Cardaccio, le hacían el aguante.

También confesó que cuando tenía 14 años y estaba Sexta División en Nacional lo querían echar: era suplente de Bruno Fornaroli y Martín Cauteruccio y estaba muy desmotivado. Le dieron una última chance y cuando conoció a Sofía Balbi su vida dio un vuelco.

La historia del festejo El Pistolero contó cómo el festejo de sus goles fue evolucionando en el tiempo. Al principio se besaba el anillo por Sofía, luego la muñeca y el anillo por su esposa y su primera hija, Delfina. Sin embargo, cuando nació Benjamín decidió besarse los tres dedos y cuando nació Lautaro se complicó.



"Entonces como ya tenía el tatuaje decidí hacer los tres dedos por mis hijos y besarme la alianza por Sofi, así quedó. Lo arreglé". confesó entre risas.

Suárez reveló que a los 9 años quería jugar en Nacional y ser como Enzo Francescoli. También dijo que otro de sus ídolos fue Gabriel Batistuta, que miraba muchos partidos para imitarlo.

Además, recordó que se hizo hincha de San Lorenzo de Argentina gracias a la época de Paulo Silas, Beto Acosta o Sebastián "Loco" Abreu.

¿Qué significó Leo Messi?

Sobre su relación con el astro argentino, Lionel Messi, confesó que la relación creció mucho. "Creo que mutuamente nos ayudamos, porque yo con el repeto que le tenía, para mí ir a jugar al Barcelona y conversarlo con él de decirle que de corazón yo quería ir a ganar. Le dije 'no quiero ocupar el lugar de nadie, ser estrella ni nada', porque estaban él y Ney (Neymar). No sabía cómo entrarles. Con el paso del tiempo, Leo se dio cuenta que lo que yo le hablaba era con sinceridad y así fue creciendo la relación", detalló.

"Lo que me deja feliz del Barcelona es la felicidad que teníamos los tres si uno de los otros dos hacía goles", sostuvo y reveló: "Ellos dos me hicieron ganar la bota de oro, Leo dejaba de patear penales para que el gol lo hiciera yo; tenían para patear y relojeaban dónde venía yo para dejarmela y eso yo lo valoro muchísimo".

"Fue mucho lo que hicimos en esa época, no había egos", añadió.

Sobre su salida del equipo blaugrana, dijo que fue todo muy doloroso, especialmente por el contexto y la forma. Aseguró que llegaba a su casa y lloraba, porque le dolía.

"Era un quilombo del club, nunca sé por qué fue, si querían dejar solo a Leo o qué", sostuvo. Además, dijo que Leo sufrió mucho: "Nunca lo vi llorar así, él sufrió mucho", señaló.