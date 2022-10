Regresa America Business Forum: en 2021 generó impacto de US$ 8 millones a la Marca País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un mundo que ya está superando los impactos de la pandemia del COVID-19, el próximo viernes 7 de octubre llega America Business Forum en su edición #FutureIsNow, presentado por Movistar. Se trata de una única instancia que reunirá a más de 5.000 líderes para entender el tiempo presente y proyectar el futuro, junto a un tiempo de interacción y networking con los principales líderes globales, empresarios, CEOs, jerarcas de gobierno y ONGs de la región.



A continuación, un resumen de la entrevista con El País del actual presidente y creador del America Business Forum:



Ya estamos en la séptima edición de un encuentro de líderes que comenzó a crecer desde Uruguay hacia el continente. ¿Cuál es el balance?



Inspirado en Estados Unidos, donde líderes de distintos sectores se reunían para debatir y, sobre todo, contar sus historias, el proyecto buscaba reunir en Uruguay líderes de América Latina de todos los sectores para generar una instancia de interacción y networking. La clave de America Business Forum son las historias de vida con una agenda muy heterogénea y el encuentro de líderes, más allá de ser un foro puramente de negocios o enfoques políticos. Es un foro centrado en la historia de vida, para destacar los aspectos más humanos de distintas personas emprendedoras del área de los negocios, la cultura, el deporte, el entretenimiento. Es recorrer el camino al éxito de cada personalidad. America Business Forum presenta mayores similitudes con un show internacional o hasta concierto de música que una conferencia propiamente dicha. Nosotros estamos en el negocio del entretenimiento y debemos captar la atención de las más de 5000 personas que asisten a nuestro foro, de los cuales un 40% llegarán del exterior procedente de unos 15 países. Los speakers de American Business Forum deben tener una historia de vida potente, la tienen que saber contar y ser una personalidad convocante.



¿El giro y la dimensión que tomó este encuentro fue programado o se fue dando paso a paso, año a año?



Nando Parrado dice que uno no se da cuenta lo que está haciendo, mientras lo está haciendo y está en el ojo del huracán. Es cierto que el foro fue evolucionando y que pasó a ocupar relevante para Argentina, Chile, Paraguay, entre otros países de la región. Punta del Este se transformó en ese lugar de encuentro de los líderes globales. Uruguay ocupa una posición de privilegio en la región, por la estabilidad política y económica, la calidad de la democracia, el clima de negocios, la seguridad pública. Ese mix de condiciones favorables, posicionó con fuerza a nuestro país para llevar adelante America Business Forum.



El presidente Luis Lacalle Pou este año cerrará America Business Forum.

¿El foro creció tanto que precisan nuevos apoyos y buscan nuevas sedes para su expansión fuera de fronteras?



Es así, tenemos previsto desarrollar Europe Forum el próximo año. El objetivo es convocar en junio a unos 10.000 líderes y se está definiendo la sede. Vamos a replicar en Europa el formato que realizamos en América Latina con base en Uruguay. En Europa hay muchos foros y ferias, pero no hay ningún evento similar al nuestro, que tiene un perfil muy heterogéneo. El World Summit, por ejemplo, uno de los foros globales tecnológicos más importantes, que recibe el apoyo de once millones de euros cada año y reúne a más de 70.000 líderes. Y el retorno para el gobierno, se multiplica por diez o por veinte, con un derrame 360°.



¿Es importante el apoyo desde el gobierno y organismos del Estado?

​

Es así, porque este tipo de foros en el mundo no se pueden llevar adelante sin los apoyos del sector público.

Y en Uruguay, ¿cuál es el impacto de America Business Forum?

​

El año pasado generamos US$ 8 millones de impacto a la Marca País, a partir de una iniciativa de 100% contenido relevante que, en definitiva, es hasta más importante que la publicidad directa. Actualmente contamos con el apoyo de la Intendencia de Maldonado y actualmente estamos trabajando en un proyecto con el gobierno nacional para potenciar a America Business Forum al siguiente nivel. Uruguay pueden ser de interés para que vengan importantes personalidades mundiales. Hoy el foro se transmite por Infobae y hay más de 300 medios acreditados. Las conferencias luego están disponibles de forma gratuita y ondemand. Este año también será transmitido vía streaming desde el portal de El País Digital.



¿Cuáles son los aspectos destacados de una agenda que ha despertado gran interés?



Tras la pandemia, hay que pensar en el futuro. En el desafío del Gran Reinicio. Contaremos con la conferencia de Pablo Iacoviello, presidente de Amazon Prime para América Latina, compartirá su experiencia como líder de una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, cuya plataforma de entretenimiento está invirtiendo millones de dólares en la producción de contenidos en América Latina y todo el planeta.



Se presentará también Diego Lerner, presidente de Disney, el conglomerado de medios más grande del mundo con marcas como FOX, ESPN, MARVEL, ABC, PIXAR y NATGEO.



María Noel Vaeza, la directora uruguaya de ONU mujeres para Latinoamérica que lidera la estrategia de Naciones Unidas en materia de género, dará su visión sobre cómo lograr un futuro más igualitario para el mundo.



Marcelo Tinelli será el gran protagonista del mundo de la televisión y el entretenimiento, creador de La Flia Contenidos y de Ideas del Sur. El máximo ícono de los últimos 30 años de televisión abierta y entretenimiento contará su experiencia como empresario y dueño de una de las productoras más grandes de la región.



También participará Martín Migoya y Guibert Englebienne, fundadores de Globant, una de las compañías unicornio tecnológicas más importantes de América Latina que llegó a cotizar en la bolsa de Nueva York y tienen una fuerte presencia en Uruguay.



Gracias al éxito cultivado a través de los años, America Business Forum se convirtió en el referente de la región; siendo el punto de encuentro que logra reunir a personalidades de alcance mundial y que genera una propuesta de alto impacto, donde se enlazan ideas y conceptos con el fin de liderar el cambio global desde América Latina.



¿Para el próximo año, cuál es el desafío?



Uruguay tiene el potenciar y está en condiciones de convocar a Mark Zuckerberg, Elon Musk, Richard Branson o el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ente otros. ¡Se puede! Hay que realizar un trabajo intenso... Hay que reunir voluntades de gobierno y también del sector privado.