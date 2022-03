Luis Suárez: "En esta clase de partido no hay que dejarse llevar por el entusiasmo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay puede conseguir este jueves la ansiada clasificación al Mundial de Catar 2022. Para eso necesita ganarle a Perú este jueves en el Estadio Centenario y que Chile no gane ante Brasil. A 48 horas del duelo, Luis Suárez habló en conferencia de prensa y expresó su sentir sobre un duelo clave.

"Como en todos los partido de Eliminatorias, se encara con muchísimas ganas, estudiando bien al rival. A la vez que se intenta demostrarle al entrenador que uno quiere jugar, que quiere estar. Hay un plantel muy amplio con muchas ganas de ponérsela difícil al DT y todos estamos enchufados para el día jueves", sostuvo el Pistolero.

Suárez fue consultado por puntos fuertes de Perú, que no tendrá figuras como Paolo Guerrero o Miguel Araújo, y aquí fue donde destacó el mediocampo: "Sabemos la calidad de jugadores que tiene Perú en la mitad de cancha hacia adelante, ellos marcan diferencia. También defienden en un bloque bajo, con mucha intensidad y muy ordenados. Sabemos que los dos estamos en circunstancias de clasificar, va ser un partido parejo. Pero nosotros tenemos que hacer sentir que somos locales, estar atentos a la salida de ellos, para intentar hacerles daño donde ellos puedan tener una dificultad".

El apoyo del público

El Estadio Centenario estará repleto el 24 de marzo y ya no queda ni una sola entrada por vender, cuestión que animará a los jugadores, pero que también deben saber manejar. "La verdad que estamos muy agradecidos a la gente que hizo el esfuerzo para llenar el estadio, depende de nosotros pagárselo con una victoria y con un resultado favorable para Uruguay".

Luis es uno de los referentes y por eso jugará un papel importante en el control mental del duelo. "Cada uno tiene su forma de vivir los partidos, en esta clase de partido no hay que dejarse llevar por el entusiasmo, porque te digan en la calle que estamos a un partido del Mundial, no. Tenemos que encerrarnos en nuestra burbuja, hacer lo que dice el DT y, si tenemos la idea clara vamos a poder clasificar al Mundial".

Atlético de Madrid y volver a la selección

El Pistolero no ha sumado tantos minutos en el Colchonero y llega sin menos juegos que el que estaba acostumbrado a tener previo a una Eliminatoria. Sobre esto se expresó en que sabe dónde está su foco.



"Hay veces que uno vive momento buenos en su club y también malos. Desde que me fui de acá en enero no dejó de pensar en estos partidos de Eliminatorias que son fundamentales. Más con el momento en el que estoy con 35 años. Quiero seguir yendo a un Mundial con mi selección, obvio que también estaba pensando en los partidos con el Atlético, pero siempre mirando de reojo la clasificación al Mundial con mi país", sostuvo.



"Volver a la selección siempre es una liberación, porque es lo que siempre quise de chico. Llegar un Mundial otra vez, tener la posibilidad de jugar el cuarto sería algo muy lindo para mí. Por eso no deja de tener esa adrenalina y felicidad", añadió.

Sobre este tema también bromeó: "La excusa que pongo ahora es que a veces llegaba en la selección y se quejaban de que venía con muchos partidos arriba. Ahora vengo con pocos y más energía y más ganas. Las ganas el día jueves vana estar presentes, con el apoyo de la gente, la confianza del DT y de los compañeros es muy importante para poder ganar el partido."

Un duelo importante y dónde está la clave

Hace cuatro duelos que Suárez no le hace un gol a Perú, consultado sobre esto, expresó que hay que dejar de lado las individuales y pensar en lo grupal.

"Sabemos que llevan muchos años demostrando que son una de las mejores selecciones de América, lo demostraron en el ultimo Mundial, luego de no ir hace tiempo; también en la Copa América siempre estuvieron ahí. Tienen jugadores que confían en su DT y a la hora de enfrentarlos siempre son complicados y el que cometa menos errores va a ser el que se llevará la victoria", expresó sobre el elenco incaico.

Revancha de 2013 previo al Mundial de Brasil

- "Lo dije el otro día, es un partido parecido a ese duelo, pero a la inversa, ahora nosotros estamos de local, si el local juega con el entusiasmo de la gente le puede jugar una mala pasada. Por eso nosotros lo de más experiencia tenemos que transmitir esa tranquilidad porque estos partidos están en los detalles".

- "He tenido muchísimos partidos como para ponerme a analizar, pero hoy en día puede llegar a ser uno de los más importantes para poder jugar en otro Mundial", cerró el Pistolero.