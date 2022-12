Luis Suárez, el comprensible villano de los sueños de una generación ghanesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Muftawu Nabila Abdulai estaba sentado en el comedor de su escuela en Ghana el 2 de julio de 2010. De seguro no imaginaba que en un futuro iba a ser un reconocido periodista, que 12 años después iba a cubrir la reedición de ese partido en el Mundial de Qatar 2022 o que iba a escuchar a pocos metros a Luis Suárez, el gran villano de su infancia, decir que no sentía necesidad de pedir disculpas por lo que hizo ese día.

Muftawu estaba sentado frente al único televisor del lugar junto a un montón de otros ghaneses que se ilusionaban con llegar a semifinales en Sudáfrica. Suárez atajó la pelota, Gyan erró el penal y Abreu lo liquidó. Doce años después el periodista prefiere no recordar el momento porque le hizo bastante mal.

“Si yo hubiera estado en la situación de Suárez, si hubiera sido futbolista, seguramente hubiera tomado la misma decisión. Tenes que poner tu vida por tu país. Él se sacrificó por su país y Ghana tuvo la oportunidad de anotar. Suárez es un héroe pero siempre será un hombre que muchos ghaneses odiarán”, dice, aunque cree que hizo lo que todo el mundo haría.



George Addo y Gary Al Smith son compañeros de trabajo en la Radio Ghana Multimedia Group. Cuando se les pregunta sobre qué estaban haciendo se miran y sonríen pero no de alegría, sino con algo de melancolía. Addo cuenta que lo miró en una pequeña habitación con amigos y que creía que iba a ser gol porque Gyan ya había anotado dos en ese torneo. La pelota pegó en el travesaño y su habitación quedó en silencio durante algunos minutos. “Sentimos que habíamos perdido el partido aunque luego tuviéramos la tanda de penales”, acota.

Al Smith recuerda que estaba en un parque de diversiones con amigos y celebraron cuando el penal fue cobrado pero después del fallo ocurrió lo mismo: “silence…silencio”, dice, en español.



Sobre el partido de hoy Addo cree que va a ser un partido apretado pero que Ghana va a ganar. “Técnicamente los jugadores y el técnico no piensan en una revancha pero eso recae en la interpretación de los fans… y los fans dicen que si les ganamos tenemos una revancha”, agrega.



“Creo que va a ser un partido apretado y difícil para Ghana. Si bien (los jugadores) han dicho que no están pensando que sea una revancha creo que en sus mentes está la idea y pagarle a Uruguay con su misma moneda”, expresa John Vigah, periodista del The Ghanaian Times.

Vigah teme por las desconcentraciones que sufre Ghana y que hace que conceda goles pero afirma estar entusiasmado con la posibilidad de eliminar a Uruguay.



Thierry Nyann, periodista de TV3, cree que será un partido muy entretenido. “Van a haber goles. Uruguay necesita anotar por lo que también dejará su fondo abierto. Las ‘Estrellas negras´ han anotado cinco goles en este torneo pero también concedido cinco”, analizó.

Uno de los periodistas de Ghana que opinó sobre el cruce con Uruguay. Foto: Mateo Vázquez.

“Suárez tiene el derecho para decir eso. Si hubiera estado en sus zapatos hubiera hecho lo mismo pero creo que no debería decir que no debe disculparse. Podría haber dicho que pedía disculpas y queda en parte de pasado pero creo que eso es un poco de arrogancia, fue algo desafortunado”, dice, sobre las declaraciones de Suárez. En aquel momento Nyann pasó un par de meses sin ver fútbol tras esa eliminación.



El 9 uruguayo, esta tarde, tiene la chance de volver a ser villano de Ghana pero 10 años después y con una generación nueva ilusionada con las “Estrellas negras”.