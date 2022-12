En Corea del Sur le tienen más temor a que Uruguay no pueda con Ghana que a ganarle a Portugal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay debe ganarle a Ghana; después la Celeste verá qué sucede en el otro partido para ver si logra avanzar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. De igual modo, Corea del Sur no solo debe vencer a Portugal este viernes, sino que también depende de una victoria de los dirigidos por Diego Alonso y en ese momento dependerá de cómo sean los resultados para determinar el clasificado.

En Corea están ilusionados con un triunfo de su selección, pues opinan que viene haciendo un buen Mundial y que están en condiciones de vencer a la Portugal de Cristiano Ronaldo, más teniendo en cuenta que se especula con que los Lusos jugarán con suplentes. Pero los asiáticos no son tan positivos respecto a que Uruguay le pueda robar puntos a los africanos, un resultado que necesitan imperiosamente para obtener su boleto.

Recordar que hoy la tabla de posiciones tiene a Portugal ya clasificado con 6 puntos, Ghana tiene tres unidades, mientras que Corea del Sur y Uruguay cuentan con un solo punto.

"Los partidos de Corea contra Uruguay y Ghana han sido buenos, por lo que existe la expectativa de que nuestra selección pueda vencer a Portugal. Pero, sinceramente, la gente está decepcionada con la calidad de Uruguay", contó el periodista June HAN. "Uruguay debe vencer a Ghana para darle una oportunidad a Corea, pero mucha gente no está convencida de que Uruguay venza a Ghana. Parece que Uruguay necesitará muchos cambios en su plantilla inicial si quiere ganar", agregó.

"Uruguay no ha estado a la altura de su potencial. Fede Valverde debería ser más agresivo como en el Real Madrid y jugadores mayores como Suárez y Cavani no deberían ser titulares. Parece que los dos jugadores mayores dejaron resbalar a Valverde. Uruguay no utilizó la mejor arma ofensiva. Esto tampoco parece haberle dado muchas oportunidades a Darwin Núñez. Me pregunto cómo habría sido si usaran a Valverde como lateral o extremo y pusieran a jugadores como Ugarte y Torreira delante del central. A jugadores como De Arrascaeta y De la Cruz también les faltaron oportunidades. Pellistri es un jugador que nunca jugó en el Manchester United. En general, creo que la selección de Diego Alonso no ha tenido una buena actuación", analizó June, quien trabaja en la web y revista Football Asian de Corea del Sur.

Por último, HAN opinó que "para vencer a Ghana, los jugadores uruguayos deben ser más fuertes y más jóvenes. La línea defensiva tampoco fue compacta. Creo que debería haber habido más preocupaciones sobre la posición del lateral derecho al no tener a Ronald Araujo", concluyó.