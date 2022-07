Luis Suárez está más cerca de Nacional de lo que muchos pueden imaginarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las redes sociales explotan con posteos de los hinchas de Nacional pidiéndole a Luis Suárez que regrese para jugar al menos estos últimos meses del 2022. Incluso algunos que lo son, como el reconocido periodista español Mister Chip, le ruegan al Pistolero que elija al tricolor. Y a decir verdad las posibilidades son cada vez más grandes de que lo inimaginable ocurra.

Luis Suárez está conmovido. Así es y no es para menos. La campaña que lanzaron los fanáticos tricolores le llegó al corazón suyo y al de de su familia, razón por la cual Nacional es una firme posibilidad en el futuro del salteño. De hecho, en estos momentos es de las más factibles.

Según informó el periodista Edward Piñón y confirmó Ovación, la familia ya le dijo a Suárez que lo acompañan en la decisión que tome y en este sentido Luis está muy volcado hacia el lado de Nacional. Por un lado por toda la campaña que se armó, que llegó a ser tendencia mundial con el hashtag #SuarezANacional. Y por otro porque el máximo goleador en la historia de la Selección de Uruguay quiere disfrutar los meses que lo separan del Mundial —al que pretende llegar en las mejores condiciones físicas y psicológicas— y no sufrirlos.

Desde el punto de vista de la motivación, sabe que Nacional l es una excelente opción, porque llegará a jugar a un fútbol uruguayo en el que tendrá competencia asegurada, tiene grandes posibilidades de convertir y brillar y además estará arropado, cuidado, porque salvo los hinchas de Peñarol (y no todos), los aficionados al fútbol también se ilusionan con verlo de cerca. Incluso los dirigentes de los equipos menores se frotan las manos imaginándose volver (como antaño) a fijar el Estadio Centenario cuando sean locales y reciban a Nacional porque la presencia del Pistolero asegurará buenas recaudaciones.

Menos competencia para Nacional

En los últimos días la posibilidad de Nacional tomó fuerza porque se cayeron varios posibles destinos del Pistolero. Por ejemplo, no hay intenciones de ir al mercado turco y tampoco al inglés. Se habla que Aston Vila, dirigido por su amigo Steven Gerrard, lo quiere a toda costa, pero Luis sabe que en la Premier League va a ser maltratado excepto en Liverpool. Por lo tanto, y por aquello de que quiere disfrutar la preparación para lo que será su última Copa del Mundo, Inglaterra corre con poca chance.

¿Qué posibilidades le quedan? De Sudamérica ninguna, porque luego de la movida hecha por los hinchas de Nacional —"sus" hinchas— y haberle dicho que no a River Plate, es imposible elegir otro destino. Para esto es clave un punto: la competencia económica no existe. Luis elegirá lo que más le convenga para llegar mejor al Mundial y no la mejor oferta en dinero.



En Europa todavía corre la posibilidad del Ajax, donde fue figura y capitán, y algún equipo español, pero hasta ahora Suárez no hay nada que realmente lo seduzca, lo llene. Y cuando pone todo sobre la mesa, casi sin quererlo los ojos se le van al escudo de Nacional.

Ahora bien: ¿qué es en estos momentos lo que le impide a Suárez darle el sí al tricolor? El futuro a mediano plazo. La pregunta que se hace es qué viene después de Nacional. Como es jugador libre está en condiciones de negociar para el año próximo y la idea es tratar de dejar algo abrochado para enero de 2023, en un club que cumpla con sus expectativas pero que a su vez no lo encuentre a él tan urgido de llegar con ritmo de competencia y motivación al 100%, ya que el Mundial habrá pasado.