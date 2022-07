¿Suárez a Nacional? José Fuentes no se da por vencido: "Le sigo escribiendo todos los días"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Fuentes, presidente de Nacional, volvió a hablar este domingo sobre la posibilidad de que Luis Suárez retorne al club tras 16 años en el fútbol europeo.

"Me entusiasma el hecho de que pasen los días y él no se decida", dijo el mandatario tricolor a Punto Penal (Canal 10).

Asimismo, remarcó: "Le sigo escribiendo todos los días y él me sigue respondiendo todos los días, de forma muy respetuosa y cordial".



Fuentes también hizo hincapié en que "en un período tan corto" que falta para el Mundial, estar en el país "lo va a ayudar más en su preparación". "Y obviamente el trampolín es Nacional", sumó.



"Creo que esta semana tomaría una decisión. Pero esto corre por mi cuenta. No me lo dijo él", finalizó.

Suárez es jugador libre desde principios de este mes cuando terminó su contrato con el Atlético de Madrid, pero se entrena por su cuenta para no perder forma física y estar a la orden cuando firme con su nuevo equipo.



El Pistolero sigue analizando propuestas para definir su futuro. Con el objetivo de llegar lo mejor posible a Qatar, en lo que será su cuarto y último Mundial, tiene decidido que priorizará lo deportivo sobre lo económico.

A las tres ofertas que analiza del Viejo Continente se sumó la semana pasada la de Nacional.