El Luis Lacalle que empezó a prepararse para transformarse en futbolista profesional

Con 17 años, buen físico y hambre de gol, Luis llegó a Albion con el bolso como uno más para convertirse en aspirante a jugador de fútbol profesional. Lo recibió Álvaro Regueira, un técnico con años de experiencia en divisiones formativas, muchos de los cuales los pasó en Peñarol moldeando a futbolistas que brillaron e incluso hoy brillan en el fútbol mundial. Pero este proyecto de jugador no era uno más. Este chiquilín era, nada menos, que el hijo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

"Sabés a cuantos 'hijos de...' tuve en mi vida", le dijo Regueira (62 años) a Ovación. "Y como lo hice con él el primer día y se lo repetí hoy (por ayer), a todos les digo lo mismo: la tienen que pelear por las suyas, porque acá todos tienen las mismas posibilidades. Acá no es Lacalle, acá es Luis Alberto Lacalle Ponce de León. Y la verdad que el botija respondió bárbaro".



Con tradición deportista, ya que su padre lo es pues jugó al rugby y hasta el día de hoy practica surf, Luis Alberto (lleva los nombres de su abuelo y de su progenitor) es el hijo varón mayor del presidente y es mellizo de Violeta. Es generación 2004 y aterrizó en Albion recomendado por José Batlle Perdomo. El histórico capitán de Peñarol, campeón de la Copa Libertadores en 1987 con el aurinegro y unos meses más tarde de la Copa América con Uruguay en Buenos Aires, lo dirige en Old Boys en fútbol universitario. "Es categoría Quinta y el año que viene haría primer año de Cuarta, sub 19", contó Regueira. Y precisamente el Chueco Perdomo le recomendó que fuera a Albion porque allí estaba el entrenador que cree lo puede moldear mejor en virtud de la experiencia que tiene.

Regueira trabajó en las formativas de Peñarol —en las cuales también lo hizo Perdomo— hasta 2019. Desde hace un par de años está al frente de las juveniles de Albion. "El equipo hizo una campaña bárbara en Primera y eso se refleja también en juveniles. Es un club humilde, pero se trabaja bien", resaltó.

¿Y de qué juega el hijo mayor del presidente? Luis es centrodelantero. "Tiene un lindo físico que seguramente va a seguir desarrollando y además es muy humilde y simpático. Acepta lo que uno le dice y es muy respetuoso. Y mirá que yo le hablé de frente y le dije lo que pensaba, pero reaccionó muy bien. Siempre está dispuesto a aprender y eso es importante", apuntó el técnico.

"Yo fui honesto con él y le dije dos cosas: una, que como llegó en noviembre (no hace ni un mes) y nosotros estábamos en las etapas decisivas del campeonato, no podía prestarle mucha atención porque él es un aspirante. Lo he visto, pero no ha sido mi prioridad. Justo hoy (por el viernes) tuvimos una charla porque cerramos una etapa y ahora vamos a iniciar otra el lunes, en donde sí lo voy a mirar junto al resto de los aspirantes. Ahí lo vamos a evaluar. Lo otro que le dije fue que él tiene una desventaja y es que no hizo divisiones formativas antes y no es lo mismo jugar en un equipo universitario que en las divisiones juveniles de un equipo profesional. Hay cosas como los movimientos, la preparación física, la postura y hasta las picardías que hacen la diferencia".



Sin embargo, eso no le quita posibilidades. "Para nada, va a tener la oportunidad de demostrar sus aptitudes igual que los demás aspirantes. Ahora depende de él".

Regueira confía en que si el Chueco Perdomo lo recomendó es porque tiene potencial, pues de lo contrario no hubiera dado el paso de enviarlo. Ahora lo que el técnico quiere es evaluar con detenimiento cuáles son sus principales cualidades para desarrollarlas.

El hincha de dos equipos

Luis Alberto hijo es, como su abuelo y hermano, hincha de Nacional. Sin embargo, tanto él como su padre y su hermano Manuel (al que le tira Peñarol) están unidos por Boston River. Lacalle Pou se hizo fan de El Sastre gracias a Alejandro Saavedra, quien pertenecía a la guardia de seguridad de su padre cuando era presidente y a la vez era dirigente de la institución. Él transmitió este cariño al Boston a sus hijos y hace unos días fueron los tres a ver el juego entre el rojiverde y Montevideo City Torque al estadio Franzini. Albion podría ser el tercer equipo de la familia.