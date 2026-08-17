Luego de ocho meses sin actividad y después de 11 años, Pablo Ceppelini volverá a jugar en el fútbol de Europa

El 6 de diciembre de 2025, Pablo Ceppelini defendió por última vez la camiseta de Alianza Lima en la final del fútbol de Perú ante Sporting Cristal. Unos días antes, el 2 del mismo mes, había sido la última ocasión en la que había lucido los colores del conjunto incaico ya que disputó 72 minutos en la final de ida.

Ocho meses después, fue presentado en su nuevo club y será en Europa. Se trata del Bellinzona de Suiza —de larga herencia de futbolistas celestes— que para la temporada 2026-27 jugará en la Tercera División luego de no poder mantener la categoría en la campaña pasada al finalizar último y ocupando la única plaza de descenso.

De cara a lo que será esta temporada en la Promotion League, el equipo suizo no la tiene fácil porque solamente un equipo logrará el ascenso a la Segunda División y en sus dos primeros partidos cayó como local ante el Bavois (0-2) y como visitante ante el Amical (0-1), aunque buscará que Ceppelini le aporte una cuota de buen pie y fútbol.

"El AC Bellinzona se complace en anunciar el fichaje de Pablo Ceppelini. Ceppelini se incorpora al equipo granata tras su reciente paso por el Alianza Lima de Perú. A lo largo de su carrera, ha militado en clubes de gran prestigio en Sudamérica y Europa y ha acumulado experiencia internacional compitiendo en torneos continentales sudamericanos, tales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana", expresó el club en sus redes sociales.

El volante ofensivo de 34 años vuelve al Viejo Continente luego de 11 años ya que su última participación en Europa fue en el fútbol de Rumania cuando defendió al Universitatea Cluj antes de volver a Uruguay y atravesar muy buenos momentos con la camiseta de Wanderers, Boston River y Danubio lo que le valió pasar por Atlético Nacional de Colombia y Cruz Azul de México previo a defender a Peñarol.

El surgido en Bella Vista también tiene en su carrera haber defendido a Bella Vista, Cagliari, Lumezzane, Maribor, Cuiabá y Alianza Lima. El rendimiento en el fútbol incaico, el último en el que jugó, fue de tres goles y cuatro asistencias en 33 partidos disputados.