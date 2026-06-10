Los Sub 18 del Mundial 2026: de cambios de nacionalidad a último momento al prodigio que entrena el Loco Abreu

Las Copas del Mundo están llenas de historia y mientras Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer y Lionel Messi escribirán su último capítulo en este Mundial 2026, hay una lista de chicos que escribirán sus primeras líneas aunque puede que ya carguen con el peso de ser importantes en sus equipos.

Pelé tenía 17 años cuando debutó en Suecia 1958 con seis goles y dos de ellos en la final en la que derrotaron 5-2 a la anfitriona con otros dos tantos de Vavá y uno de Zagallo. En Francia 1998 debutó Samuel Eto’o en Camerún, también con 17, y una de las figuras fue Michael Owen que, con 18, hizo dos goles en el camino de Inglaterra hasta los octavos de final, donde quedó eliminada por penales con Argentina. Más acá en el tiempo, Kylian Mbappé ya había cumplido 19 cuando fue la figura de Francia en la consagración en Rusia 2018 y en el último Mundial de Qatar 2022 debutaron varios futbolistas, pero quizás el caso más resonante fue el estreno de Gavi, del Barcelona, que con 21 años jugará su segunda Copa del Mundo.

Canadá, México y Estados Unidos 2026 también tiene una lista de chicos que recién están cumpliendo la mayoría de edad, pero ingresaron en la lista de 26 mejores futbolistas de su país y estarán bajo los ojos del mundo mientras cumplen el mayor anhelo de un jugador de fútbol. Para ello, hubo quienes se recuperaron justo a tiempo de lesiones, a otros, como a Lamine Yamal, del Barcelona, lo esperan para el debut porque es tan importante para España como lo es Gilberto Mora, el más joven de la lista, para uno de los anfitriones: México. Jugar un Mundial lo es todo y hubo incluso jugadores que optaron a último momento por defender a otra nacionalidad con tal de decir presente en la cita mundialista.

Ibrahim Mbaye y Ayyoub Bouaddi jugaron para Francia hasta Sub 21, pero sin chances de ser convocados para este Mundial, el primero pasó a defender a Senegal en noviembre pasado y el segundo fue convocado por Marruecos por primera vez en mayo. Entre otros Sub 18 que dirán presente, hay más historias. Hugo Sochurek, de República Checa, tiene a Tomas Rosicky de director deportivo en Sparta Praga y Pavel Nedved es el director de selecciones nacionales. Tiene sus avales y bastó con sus 21 partidos en primera y 45 minutos en la selección para ganarse un lugar.

Bara Sapoko Ndiaye está cedido en Bayern Munich desde una academia en Gambia, fue campeón de Bundesliga y es uno de las jóvenes promesas de Senegal. Entre los que tienen más protagonismo están Kerim-Sam Alajbegovi, de Bosnia, que la rompió en el RB Salzburg y otros dos que están llamados a destacarse: Lamine Yamal es la figura de España y Gilberto Mora, el más joven del Mundial, es la esperanza de México.

Lamine Yamal se recupera de una lesión y España confía en que podría llegar al primer partido del Mundial 2026. Foto: AFP

Gilberto Mora: su padre es futbolista y lo dirige el Loco Abreu, que ya le puso un apodo

Cuando México debute en el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio, frente a la selección de Sudáfrica en el estadio Azteca, una de sus figuras, Gilberto Mora, extremo o media punta ambidiestro del Club Tijuana, tendrá 17 años y 240 días. Debutó a los 15 y ya lleva 53 partidos, 10 goles y dos asistencias con los Xolos. Es el jugador más joven de la presente Copa del Mundo y con solo ocho partidos con el Tri, es uno de los responsables del juego creativo de su equipo. Su padre fue jugador profesional, lo tuvo de entrenador, es muy bueno en los estudios, aprende idiomas y lo dirige el Loco Abreu.

Un buen jugador se descubre solo. Los Xolos de Tijuana habían tenido una pésima Leagues Cup y el colombiano Juan Carlos Osorio decidió buscar un revulsivo en las fuerzas básicas. Un adolescente le llamó la atención y lo convocó al primer equipo. Conocía al club desde niño porque acompañaba a su padre, homónimo, a los entrenamientos. Gilberto Mora debutó en primera división con 15 años y como todo crack, comenzó a romper marcas. Es el goleador más joven en la historia de la Liga MX, también en debutar con México en una competición oficial y, tras la consagración del Tri en la Copa Oro de la Concacaf, para la que aportó una asistencia, el jugador más joven de cualquier país en conquistar un torneo internacional, a sus 16 años y 265 días.

Es ambidiestro y puede jugar por todos los sectores del mediocampo aunque ocasiona daño con facilidad como extremo o media punta. 1,75m y una capacidad de sacarse la marca en una baldosa que hacen inevitables las comparaciones con Lionel Messi, sobre todo cuando tiene que resolver en el último cuarto; aunque Mora suele recostarse hasta la mitad de cancha para iniciar las jugadas. Su padre lo dirigió en Sub 14 de Xolos. “Jugaba muy bien, me facilitó las cosas”, admitió, aunque muchos aseguran que exigió a su hijo incluso más que al resto de los chicos. Mora padre ahora dirige a la Sub 21 del club y el entrenador del primer equipo es Sebastián Abreu. Al Loco le pasó lo mismo que a Osorio.

El equipo venía mal y, siendo tan joven, decidió no exponerlo en su primer partido, pero perdiendo decidió que ingresara en el segundo tiempo y no salió más. “A partir de hoy va a ser Gilberto y 10 más, porque la personalidad que mostró este chico, me dejan en claro de que estoy ante algo excepcional”, confesó el Loco que apeló a una de Julio Rivas y le cambió el apodo a Gil. En Xolos es la “Piraña” Mora.

Jugando entre los grandes: los más jóvenes del Mundial 2026 y sus edades al día inaugurual

Hugo Sochurek (República Checa): 18 años y cuatro días. Del Sparta Praga. 21 partidos en primera y solo 45 minutos en un amistoso con la selección para ganarse un lugar. Pavel Nedved lo definió: “excepcional”.

Ibrahim Mbaye (Senegal): 18 años y 138 días. Extremo del PSG. Jugó para Francia y desde noviembre pasado lo hace para Senegal. Una velocidad increíble y tres goles en sus primeros 10 partidos.

Hamza Abdelkarim (Egipto): 18 años y 161 días. Delantero del Al Ahly, jugador más joven en debutar en la liga de Egipto con el Petrojet FC y está cedido al Barcelona Atlétic desde febrero de este año.

Bara Sapoko Ndiaye (Senegal): 18 años y 162 días. Volante y titular en el Bayern Munich en las últimas fechas de la Bundesliga. Llegó al club desde una academia en Gambia con nexo con los germanos.

Mladen Jurkas (Bosnia y Herzegovina): 18 años y 247 días. Del Borac Banja Luka, mide 1,93m y es el arquero del futuro en su país. Titular en su equipo, que fue campeón esta temporada. 19 goles en contra en 31 PJ.

Ayyoub Bouaddi, jugador de Marruecos, durante un amistoso ante Noruega. Foto: AFP

Ayyoub Bouaddi (Marruecos): 18 años y 252 días. Volante del Lille. Jugó para Francia hasta Sub 21, no lo llamaron para la absoluta y en mayo eligió a representar a Marruecos. Fue convocado aún sin debutar.

Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina): 18 años y 263 días. Extremo ambidiestro de gran temporada en el RB Salzburg. Lo quiere la Roma. Con la selección lleva un gol y una asistencia en siete partidos (362 minutos).

Rayan Elloumi (Túnez): 18 años y 267 días. Delantero de Vancouver WhiteCaps de la MLS. 11 goles y siete asistencias en 18 partidos la temporada pasada y dos goles y dos asistencias en la reciente.

Lucas Herrington (Australia): 18 años y 279 días. Defensor del Colorado Rapids, llegó a la MLS gracias a una beca. Tiene contrato hasta 2030. Si debuta con Australia sería el más joven en la historia de la selección.

Behruzjon Karimov (Uzbekistán): 18 años y 308 días. Lateral o volante por derecha del Surkhon de su país. Buen recorrido y pegada. Se recuperó de una fractura y llegó al Mundial. Ya debutó con la selección.

Lamine Yamal (España): 18 años y 333 días. Extremo o media punta, figura del Barcelona y fue candidato al Balón de Oro. Está lesionado, pero se espera que pueda llegar al primer partido del Mundial.