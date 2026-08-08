Liverpool 1-0 Albion: Brizuela le dio el agónico triunfo al negriazul tras un jugadón de Degregorio

Liverpool comenzó el Torneo Clausura con el pie derecho. El negriazul derrotó agónicamente a Albion con gol de Thiago Brizuela y recortó distancia ante un rival directo en la lucha por entrar a copas internacionales.

El equipo de Jorge Fossati hizo más por el triunfo, fue superior en el primer tiempo, pero consiguió el festejo cuando el Pionero había emparejado las acciones con los cambios. Del banco el de la Chuchilla consiguió el triunfo, gracias a una enorme jugada de Ramiro Degregorio que le sirvió el gol al delantero juvenil, que de cabeza batió a una de las grandes figuras que tuvo el juego, Sebastián Jaume.

Primer tiempo

El inicio fue de mucho estudio y pocas situaciones, con apenas un remate a distancia de Renzo Machado, producto de una pérdida Pionera, que se fue apenas afuera contra el palo cruzado.

Minutos después la visita llegó al gol por intermedio de Hernán Toledo, pero fue anulado por una fina posición adelantada de José Álvarez cuando Santiago Costa lo proyectaba por izquierda con un pase por encima de la línea.

Diego Zabala, de Liverpool, en el partido frente a Albion por el Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

Machado tuvo otra de afuera cuando Liverpool consiguió éxito de la presión alta, al igual que Diego Zabala, pero en esta ocasión fue Sebastián Jaume quien rechazó el tiro cruzado.

La más clara se dio tras una sucesión de pases de primera ante una defensa Pionera en retroceso, pero Francisco Couture desactivó un buen pase de Rubén Bentancourt a Renzo Machado que se disponía a definir con arco vacío.

Jaume empezó a agigantar su figura cuando cortó un centro a Bentancourt que definía con arco vacío y luego salvó un potente tiro a distancia de Enzo Castillo.

Jorge Fossati en el partido entre Liverpool y Albion por el Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

Segundo tiempo

Liverpool sostuvo su dominio en los primeros mintuos de la segunda parte, teniendo Machado otra chance muy clara luego de un buen desborde de Kevin Lewis. Sin embargo el delantero que cabeceó con soledad en la puerta del área chica, desvío la pelota a la posición donde estaba Jaume.

Albion ganó solidez defensivamente y los cambios le dieron frescura. Agustín Vera tuvo una buena jugada individual, pero su remate se fue por arriba del travesaño. Álvaro López tuvo una buena chance cuando recuperó una pelota alta, pero Enzo Castillo desactivó la acción con una muy buena barrida.

Pero Liverpool tenía el gol en el banco. Cuando moría el partido una jugada espectacular de Ramiro Degregorio por izquierda, que sacó a pasear a Ignacio Neira, le permitió al argentino ganar la línea de fondo y puso un centro a la cabeza de Thiago Brizuela, que sin ángulo batió la resistencia de Jaume a los 87'.

Liverpool 1-0 Albion

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Strasorieri, Enzo Castillo, Agustín Cayetano; Facundo Perdomo, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta (90' Matías Mir), Kevin Lewis (68' Thiago Bruzuela); Renzo Machado (68' Diego Romero), Rubén Bentancourt (90' Santiago Milano), Diego Zabala (58' Ramiro Degregorio). DT: Jorge Fossati.

Albion: Sebastián Jaume; Federico Puente (78' Iker Zufiaurre), Francisco Couture, Pablo Lacoste; Pablo Alcoba, Francisco Ginella (78' Ignacio Neira), Santiago Costa (68' Agustín Vera), José Álvarez; Carlos Airala, Tobías Figueroa (59' Álvaro López), Hernán Toledo (68' Briam Acosta). DT: Federico Nieves.

Gol: 87' Thiago Brizuela (L) / 1-0.

Amarillas: 38' Francisco Ginella (A), 43' Enzo Castillo (L), 60' Pablo Alcoba (A), 77' Agustín Cayetano (L), 79' Carlos Airala (A), 86' Francisco Couture (A), 90'+5 Ramiro Degregorio (L).

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martín Soppi y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Richard Trinidad.

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.