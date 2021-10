La Lista 12 de Raúl Giuria y Ariel Martínez realizó su lanzamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Lista 12 que encabezan Raúl Giuria y Ariel Martínez realizó su lanzamiento de cara a las elecciones de Nacional este jueves en el Club de Pesca Armonía, con presencia de gran parte del equipo de trabajo que lo acompaña.

"Estamos acá con Ariel comunicando formalmente que vamos a participar en la elección del Club Nacional de Football en diciembre. Esto es porque tanto el estatuto como el reglamento del club marcan un proceso de fechas que nos llevan a que el otro día dimos el segundo paso que era la presentación de los nombres de las personas que van a integrar la lista. No lo sentíamos como el momento más adecuado para iniciar una parte de una campaña, solamente hemos querido dar un paso más y nada más, que es comunicar formalmente que vamos a participar", dijo Giuria.

Además de los integrantes de esta fórmula, también están en el grupo personas como Egon Díaz, reconocido por su trabajo con el interior del país y acompaña a la Lista 12 Aldo Villar, quien fue durante mucho tiempo el encargado de marketing de la institución, además de Laura Pradere.

El Nono, quien es el único actual dirigente que no acompaña a la Lista oficialista 1899 y que se ha mostrado contrario a algunas decisiones que se han tomado en Nacional, principalmente a nivel deportivo, explicó cómo se sumó Ariel Martínez, presidente del básquetbol tricolor, a su grupo y posteriormente le dio la palabra.

Por último, cuando fue consultado por qué se abrió del oficialismo y lanzaba esta candidatura, dijo con claridad que "eso es parte de lo que consideramos campaña electoral y hoy no vamos a entrar. Más adelante viene la presentación de la lista y las propuestas. Estamos enfocados en el tri, no sería buena cosa que entre los compañeros reavivemos diferencias. Las diferencias están, obvio, no las tengo que mencionar yo, el socio de Nacional las conoce. El socio espera ahora cerrar filas e ir por el tri".