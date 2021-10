Habló el hincha de Nacional que invadió la cancha: "Fui a pedirle a los jugadores que metieran, que dieran la vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo Nacional y Rentistas empataron 2-2 por la octava fecha del Torneo Clausura en un partido que tuvo varios hechos curiosos. Uno de ellos fue que a falta de cinco minutos para el final entró un hincha a la cancha del Gran Parque Central y gesticuló hacia los jugadores tricolores, como reclamando algo.

Este lunes, el fanático tricolor, Meyer, habló en el programa partidario Pasión Tricolor: "Le quiero pedir disculpas al hincha, disculpas a la camiseta, que la camiseta es lo más grande que tenemos y es lo que más hay que defender".

Meyer agregó: "Ayer, en un momento de emoción, de pasión, de ganas de entrar a jugar, y de la impotencia que uno no puede jugar, pero como cada hincha alienta en cada partido, cada hincha que para ir a la cancha hace un esfuerzo tremendo, que cada hincha hasta para comprar un pantalón deja otras cosas para poder ir al Parque. Ayer exploté por el tema de los resultados del equipo. Somos un equipo grande, somos el grande de América y del mundo, somos un equipo que no podemos estar perdiendo con cuadros chicos, no podemos dejar puntos con cuadros chicos. Y ta, ayer me rompió los ojos el equipo, y con mucho respeto salté el alambrado. Sé que es una situación que no tuvo que haber pasado, pero me salió el hincha de arriba, salté el alambrado y fui a pedirle a los jugadores que metieran, que dieran la vida, que estaba toda la hinchada de Nacional con ganas del tri. Y es lo que soñamos en cada partido, que Nacional dé lo mejor como da cada hincha. Y cuando estuve adelante de los jugadores, con respeto le pedí eso nomás. Por más que ellos en este momento estén mal, para mí son mis ídolos y nunca les faltaría el respeto. Le pido perdón a la hinchada, le pido perdón al hincha, a la camiseta, al club, a todos. Fue un momento de emoción que no lo pude contener. Lo que le pido al hincha es que no tome mi ejemplo, es malo lo que hice".

Por último, el fanático de Nacional dijo que "ahora viene un clásico, tenemos que estar más unidos que nunca, más camisetas en la calle. Tenemos la mejor hinchada del mundo, yo voy a la Atilio y veo la Abdón Porte y se me caen las medias; lo que alienta la hinchada es impresionante. Les pido a los jugadores que metan".