Liga de Fútbol Profesional respondió a la AUF tras no reconocerla y "realizará acciones legales"

"Exhortamos al Comité Ejecutivo de AUF a no continuar menoscabando nuestra institución", expresó la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (Lufpro) al contestarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol luego de que el Comité Ejecutivo de la AUF sacara un comunicado en el cual informaba de la intimación que le hizo Lufpro a no iniciar gestiones por los derechos de TV. En ese mismo escrito recordó que no reconoce a este órgano y rechazó “por improcedentes todos los términos de la nota recibida”.

El comunicado

"A la opinión pública: En función del comunicado efectuado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el día 29 de junio pasado, nos vemos en la obligación de efectuar las siguientes precisiones. Nuevamente la AUF, a través del Comité Ejecutivo, intenta utilizar su poder para avasallar los derechos de los clubes del fútbol profesional, violando sus propios estatutos, y sin respetar las decisiones válidamente adoptadas por los órganos de la AUF. El contenido del comunicado emitido por el Comité Ejecutivo de la AUF es fiel reflejo de dicha situación, y pretende atacar a la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (LUFPRO), institución legítimamente constituida por sus integrantes", inicia el comunicado.

"... la LUFPRO amparada en los estatutos de la AUF y la normativa nacional vigente, ya cuenta con existencia jurídica y facultades suficientes para poder ejercer todos los derechos que le fueron otorgados por el estatuto AUF. La LUFPRO responde a una realidad no solo prevista en el propio estatuto de AUF, sino a una tendencia mundial que el Comité Ejecutivo de AUF no quiere reconocer. La LUFPRO es una institución profesional, en cumplimiento absoluto de lo establecido en el propio estatuto vigente de la AUF, y que de buena fe, y con asesoramiento de prestigiosos profesionales, ha recorrido un camino serio hacia la organización del fútbol profesional.", agrega.

Rechazo y acciones legales

"Rechazamos enfáticamente las declaraciones vertidas en el comunicado del Comité Ejecutivo de AUF, que pretende retener competencias asignadas estatutariamente a la LUFPRO. En este sentido, tanto la LUFPRO como los clubes, realizarán todas las acciones legales que fueran necesarias para la protección de sus derechos, así como para la defensa de los intereses de los clubes, y del fútbol profesional uruguayo en su conjunto. Los clubes profesionales a partir de la legitima creación de la Liga de Futbol Profesional tienen el derecho a organizar y defender sus intereses en forma directa. Son los propios clubes, quienes deberán avanzar en la profesionalización de sus instituciones, maximizando sus ingresos y comercializando sus propios derechos, ya que en definitiva son los propios actores del espectáculo deportivo. Por último, exhortamos al Comité Ejecutivo de AUF a no continuar menoscabando nuestra institución, y apostar al dialogo con los actores relevantes, en la búsqueda de soluciones dentro del marco legal, y estatutario de la AUF. Comisión Directiva Liga Uruguaya de Futbol Profesional".

¿Qué es Luftpro y por qué AUF no la reconoce?

Las instituciones debían encontrar una forma de recuperar el poder perdido, entonces nació la idea de crear la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional, como sucede en los países más desarrollados: España (LaLiga), Inglaterra (Premier League), Italia (Serie A), Francia (Ligue 1) y hasta Argentina (LPF), aunque el ejemplo de esta última quizás no sea el mejor a seguir. Con el nacimiento de la Lufpro en marzo de 2021 las instituciones intentan organizar, gestionar y negociar su propio producto. Esto les permitiría recuperar el poder para vender los derechos de televisión y patrocinios.



El motivo es que no se lograron mayorías especiales, aunque aquí aparece otro gris, porque ambas partes reconocen que no hay en los estatutos previsto cuál debe ser el quórum para que se apruebe la creación de una liga profesional, pero desde la AUF consideran que deben guiarse por el sentido común. La votación para la creación de la Lufpro fue por mayoría simple compuesta por un 55% de votos a favor y 45% en contra o abstenciones. Es por ello que la AUF considera que no se puede obligar a prácticamente la mitad de las instituciones a integrar un órgano del que se negaron a ser parte. Cuando se habla de mayorías especiales en la AUF la referencia es al 75%, cifra de la cual incluso se estuvo muy lejos en la votación original. De cualquier manera, este es en todo caso el argumento oficial que usa el gobierno del fútbol, porque el real es que no se le quiere allanar el camino a un organismo que ya tendría acordada la venta de los derechos de su producto a Tenfield.