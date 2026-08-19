Libertadores: Canobbio fue expulsado por doble amarilla tras dura infracción y Fluminense pasó a cuartos por penales

Fluminense se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al superar en una tanda de penales por 5-4 a Independiente Rivadavia tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario del partido jugado en Mendoza. Agustín Canobbio fue expulsado a los 57 minutos por doble amarilla tras una dura falta, primero fue amonestado a los 36' por una dura falta sobre Botari y luego recibió la segunda por una infracción sobre Matías Fernández.

DOBLE AMARILLA Y ROJA: Canobbio se fue expulsado en el ST del partido de la vuelta de octavos entre Fluminense e Independiente Rivadavia.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0Tkq7pK5Fi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

El equipo brasileño permitió un empate en la agonía del partido con un gol de penal del paraguayo Alex Arce, y selló la clasificación gracias al golero Fábio, que contuvo dos lanzamientos de José Florentín y Rodrigo Atencio.

En el minuto 35, el emblemático capitán Thiago Silva conectó un tiro de esquina, pero en el trayecto al arco se desvió en su compañero Agustín Canobbio y el balón se fue desviado.

Sobre el final del primer tiempo el que tuvo la última opción fue el local con un golpe de cabeza de Juan Manuel Elordi que no salió con potencia.

En el inicio del complemento fue Alex Arce quien tuvo el primer gol de la noche que no pudo darle dirección y su remate se quedó en las manos del portero Fábio.

En el minuto 75 Serna definió al fondo de la red con calidad ante la salida del portero Nicolás Bolcato.

Todo fue tensión para el equipo local que recién sobre el último minuto encontró el empate tras una mano en el área de Ignacio da Silva, que el árbitro Andrés Rojas cobró penal a instancias del VAR, y que Alex Arce cambió por el gol del empate.

En la tanda de penales Luciano Acosta desvió su tiro por arriba del travesaño para la visita, pero Fábio selló la clasificación de Fluminense tras desviar los remates de José Florentín y Rodrigo Atencio.

La serie entre el equipo argentino y el brasileño había registrado, en el partido de ida, un empate sin goles en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En la próxima instancia de cuartos de final, Flu se medirá con el ganador de la serie entre Coquimbo Unido y Platense, que en la ida en Buenos Aires registró un empate en uno.

Con información de EFE.