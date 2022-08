Leo Ramos: su ilusión de contar con Cavani y Cáceres en Peñarol y por qué los uruguayos no compiten a nivel internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Ramos, director técnico de Peñarol, dio declaraciones en La Oral Deportiva (Universal 970) y se refirió a su deseo de poder contar con Edinson Cavani y Martín Cáceres en el aurinegro: "Lo que dije es que iba a llamar a los dos, eso obviamente dependía de si el club estaba en condiciones de poder traerlo. También va a depender de las posibilidades e intenciones de los jugadores, y la intención del club de hacer el esfuerzo, eso aún no lo puedo decir. Como entrenador tengo que llamarlos para contarles lo que queremos, y ver lo que quieren ellos", inició.

En este sentido, añadió: "Si hay un entrenador al que le dicen que está Cavani y el Pelado (Cáceres) y no lo quiere, no esta en todos sus cabales, son jugadores de selección, para mí como para cualquier entrenador sería importantísimo traerlo, después hay un montón de circunstancias: las ganas del jugador; la parte económica, me encantaría traerlo para sumar muchísimo nivel y experiencia".

Por otra parte, hizo alusión a su primer partido luego del retorno a Peñarol, en el que el mirasol se impuso 3-2 ante Defensor Sporting en el Franzini: "Siempre antes del partido me acordaba de la frase que técnico que debuta no pierde, en esta se cumplió y con doble mérito porque jugamos ante un gran rival que venía de ganar cuatro partidos seguidos". En esta línea agregó: "Estuvimos dos o tres días con los jugadores aplicando una de las pocas cosas que le dimos a los jugadores porque tampoco podríamos abrumar con tanta información".

Sobre el poderío goleador de su equipo afirmó. "El equipo intentó hacer lo que le habíamos pedido, logró tener la posibilidad de hace tres goles y en un momento complicado, cuando nos empatan, con algún otro equipo eso te puede bajonear y el equipo se mostró tranquilo. El haber hecho el tercer gol apenas nos hicieron el segundo nos dio tranquilidad".

En otro orden, Ramos hizo alusión a las posibles variantes que puede llegar a tener el equipo para el partido frente a Albion: "Normalmente los equipos míos siempre son los mismos y hasta se conocen de memoria, pero hay ponderantes y movimientos en un equipo táctico".

A la hora de analizar al Pionero enfatizó: "Albion es un equipo que se cierra bien, hay que tener muchas armas para poder abrir ese cerco y hay que estar atentos a los movimientos de ellos con transiciones rápidas".

Al ser consultado acerca de los motivos por los cuales a los equipos uruguayos les va mal en el último tiempo en competiciones internacionales, afirmó: "Creo que los demás países han mejorado muchísimo en un montón de cosas, nosotros nos hemos estancado en otras, sin ir más lejos en los estadios, en Brasil y Argentina la cancha son mas rápidas, y eso ayuda cuando jugás internacionalmente. Acá en algunos campos llueve y no podés jugar porque es un pantano, y eso no pasa ni en Argentina ni en Brasil".

En este último aspecto añadió: "El torneo no nos ayuda a los equipos uruguayos, y la velocidad con la que se juega: llamalo por los campos, la gente, los estadios, hay un montón de condicionantes que hasta que nosotros no lo arreglemos vamos a seguir en la misma; cuando lo dije hace un tiempo a mí me mataban, y cada vez que jugamos Libertadores o Sudamericana se sigue demostrando".