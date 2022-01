Lele Cabrera y Alfonso Espino siguen con presencia perfecta en LaLiga de España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes por la tarde Cádiz y Espanyol empataron 2-2 en el partido que se jugó en la casa de los amarillos por LaLiga de España y nuevamente hubo presencia perfecta de los uruguayos Alfonso Espino y Leandro Cabrera, que jugaron los 90 minutos y son de los pocos futbolistas del certamen que han disputado todos los minutos. Además, hay que recordar que los dos están reservados por Diego Alonso y se espera que sean confirmados este jueves.

Manu Morlanes abrió el marcador para los catalanes, mientras que Negredo y Alejo (a los 92') dieron vuelta el marcador para los locales, pero a los 96' Raúl de Tomás puso el empate definitivo entre dos equipos que no atraviesan su mejor momento, ya que Cádiz está penúltimo (15 puntos) y Espanyol undécimo (27), aunque hace tres partidos por LaLiga que no logra ganar.

La temporada de Cabrera en el Espanyol está siendo remarcable, con una trascendencia vital dentro del equipo de Vicente Moreno en el aspecto defensivo y de orden en la salida de balón. No en vano es uno de los cuatro jugadores que han jugado todos los minutos en Liga esta temporada junto a Fran García (Rayo), Le Normand (Real Sociedad) y el ya mencionado caso del Pacha.

El Lele espera con ansiedad la nómina definitiva que el Tornado otorgará públicamente este jueves, después de varios años en los que estuvo ausente en el Proceso Tabárez a pesar de haber formado parte de selecciones juveniles. "Ojalá llegue esa oportunidad de debutar con la selección y vestir la camiseta que defendió mi abuelo. Sería un sueño", contó el uruguayo.

“Siempre me he sentido orgulloso de hacer un buen trabajo, de aportar a

mi club y de sentirte valorado por tu afición. No me sentiré mejor jugador

por ir a la selección, pero sí que tendré un motivo más de orgullo", agregó el zaguero izquierdo de 30 años, que también puede jugar como lateral zurdo.

Cabrera concluyó que "estar en la lista de jugadores reservados es una alegría porque me hace sentirme valorado en mi país. En algún momento de mi carrera he creído que podía llegar mi oportunidad y sentirla cerca es bonito.”



Además de Cabrera, también fueron reservados por Alonso los zagueros Diego Godín, Ronald Araújo, Sebastián Coates, Josema Giménez, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Agustín Oliveros (además puede ser lateral) y Emanuel Gularte, mientras que en la posición de Espino fueron reservados Mathías Olivera, Matías Viña y Joaquín Piquerez.