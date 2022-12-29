Las picantes declaraciones de Ancelotti sobre Messi y el regreso de Fede Valverde a la cancha

El entrenador italiano Carlo Ancelotti, de Real Madrid, aseguró que "no va a salir" de su "boca" que el argentino Leo Messi "es el mejor de la historia" ya que "cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes".

"Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. ¿El mejor de la historia? Sinceramente no lo sé. Cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes. Decir que es el mejor de la historia, no va a salir de mi boca", comentó en rueda de prensa.

"He disfrutado de tantos jugadores buenos. Tengo al Balón de Oro, al que veo entrenar cada día. He visto a Maradona a Cruyff...", completó.

Ancelotti se pronunció también sobre todo debate, el de si el juego de toque, el 'tiki-taka', ya no tiene cabida en el fútbol.

"No, creo que no. El juego de toque es una parte importante del fútbol, como es importante defender bien. No hay una sola manera de jugar al fútbol. Es importante leer las situaciones de los momentos, de los partidos en los partidos pasan muchas cosas y no puedes solucionarlas solo con el toque. El fútbol de toque seguirá porque es una parte muy importante del fútbol", apuntó.

Un fútbol actual en el que durante el Mundial de Qatar 2022 se apostó por dar muchos minutos de descuento ante las pérdidas de tiempo, aunque Ancelotti insistió en su idea del juego efectivo.

"No lo sé. No entiendo muy bien cómo han manejado esto. Hemos tenido muchos minutos de descuento. Antes o después llegaremos al tiempo efectivo, que es la cosa más sencilla de hacer en un partido", comentó.

Además, durante la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Valladolid el técnico italiano negó que el Real Madrid fuese a acudir al mercado invernal, que se abre el próximo 1 de enero, aunque dejó la puerta abierta a posibles salidas.

"Estamos muy bien. No necesitamos jugadores, la plantilla está muy bien hecha. Las salidas, aún no lo sabemos. Puede ser que algunos jugadores que juegan menos busquen un equipo donde jugar más", dijo.

Y se refirió a los casos de Dani Ceballos y Marco Asensio, que acaban contrato el próximo 30 de junio. "Es una situación que no me preocupa porque veo muy enchufados a los jugadores. A todos. Iniciamos un periodo de evaluar cada situación. Si renuevan, estoy contento. Si ellos piensan que es mejor salir del club, contento también", declaró.

Un Ancelotti que ponderó el nivel que ha mostrado su equipo en el primer tramo de temporada.

"Si comparamos con el final de diciembre del año pasado, este año estamos mejor. Ojalá la segunda mitad podamos repetir el en 2023. ¿Y por qué no mejor?", apuntó.

Valverde vuelve al fútbol

El croata Luka Modric y a los franceses Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga entraron en la convocatoria para el partido pese a haber tenido una sola sesión. Los tres, los últimos mundialistas en reincorporare a la disciplina madridista, completaron la sesión de este jueves sin contratiempo y el técnico decidió incluirles en la lista, ya que solo contaba con otros tres jugadores en la posición de centrocampista -el alemán Toni Kroos, el uruguayo Fede Valverde y el español Dani Ceballos-.

Eso sí, aunque ambos estén "listos" tras hacer "un plan individual", según dijo Ancelotti en rueda de prensa, el técnico dará "prioridad" en sus planes para el partido en Valladolid a los jugadores que llevan más tiempo entrenando en Valdebebas.

Un partido contra el Valladolid con el que el conjunto blanco cerrará el 2022 y que supondrá la vuelta del francés Karim Benzema, que no juega un encuentro oficial desde el pasado 2 de noviembre.

La lista de 23 convocados la forman:

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Luis López.

Defensas: Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Jesús Vallejo y Ferland Mendy.

Centrocampistas: Luka Modric, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Toni Kroos, Fede Valverde y Dani Ceballos.

Delanteros: Marco Asensio, Rodrygo Goes, Karim Benzema, Eden Hazard y Vinicius Junior.

