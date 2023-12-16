La selecta nómina en la que ingresará Diego Aguirre o Jorge Bava tras la final entre Peñarol y Liverpool

Tienen una oportunidad de oro en la final. Jorge Bava y Diego Aguirre acordaron hoy una cita con los libros. Si el director técnico de Liverpool obtiene el primer Campeonato Uruguayo de la historia negriazul pasará a ser recordado como uno de los cinco entrenadores que logró coronarse en un equipo menor durante el siglo XXI.

En 2004 lo logró Gerardo Pelusso con Danubio, en 2006-07 se lo quedó Gustavo Matosas con la Franja y en 2007-08 Jorge “Polilla” Da Silva con Defensor Sporting.

El último que se ha registrado hasta el momento es el Uruguayo que ganó Danubio en la campaña 2013-14 cuando estaba bajo las órdenes de Leonardo Ramos.

Por su parte, si el que festeja es Peñarol, Aguirre, que se coronó en 2003 y 2009-2010 con el Mirasol, se convertirá en uno de los cuatro entrenadores que levantaron esta copa tres veces en el período mencionado.

¿Quiénes integran hasta hoy esa selecta lista? Uno de ellos es Martín Lasarte, que se coronó con Nacional en las temporadas 2005, 2005-2006 y 2016. Otro de los privilegiados es Jorge “Polilla” Da Silva, que ganó el primero con Defensor en la campaña 2007-2008 después de ganar el Apertura y la Anual. Los otros dos títulos se los quedó en Peñarol: el primero en la temporada 2012-2013 y el segundo en la campaña 2015-2016. En ambos casos se llevó el Apertura y la Anual.

Es importante aclarar que el Polilla tomó el equipo para la segunda parte de la temporada tras la salida de Pablo Bengoechea, quien había ganado el Torneo Apertura y fue despedido 48 horas después de caer 3-1 ante Nacional en un clásico de pretemporada.

El último caso es el de Leonardo Ramos, que al título citado con Danubio le añadió dos con Peñarol: en 2017 obteniendo el Torneo Clausura y la Tabla Anual y en 2018. A pesar de que en esa campaña fue Diego “Memo” López quien se colgó la medalla, a Ramos también se le atribuye el trofeo porque dirigió el Apertura y sumó gran cantidad de puntos para la tabla acumulada al terminar segundo en el Apertura e Intermedio.

Hasta hoy la Fiera sigue integrando la nómina de técnicos que en el siglo XXI lograron ser campeones en dos ocasiones junto con otros dos colegas: Gerardo Pelusso, que fue uno de los artífices del título de 2004 con Danubio y luego levantó el Uruguayo 2008-2009 con Nacional, y Álvaro Gutiérrez, quien fue campeón con el tricolor en 2014-2015 y 2019. Habrá otro duelo táctico entre Bava y Aguirre, y solo uno terminará el año con una sonrisa.