La Segunda División Profesional tiene definida la fecha 12: días, horarios y escenarios de los siete partidos

La Mesa Ejecutiva de la Segunda División Profesional dio a conocer el cronograma de la 12ª etapa de la Fase Regular del Campeonato Uruguayo "Elías Zumar", una fecha que puede resultar determinante en la pelea por los puestos de ascenso y por la clasificación a los playoffs.

La actividad comenzará el sábado 1° de agosto con cuatro encuentros. A las 10:00, Huracán recibirá a Uruguay Montevideo en el Parque Palermo. Más tarde, desde las 13:00, La Luz será local frente a Rentistas en el Parque Paladino.

La jornada sabatina continuará con Tacuarembó enfrentando a River Plate a las 16:00 en el Estadio Goyenola, mientras que el cierre será a las 20:30, cuando Plaza Colonia reciba a Miramar Misiones en el Parque Prandi.

El domingo 2 de agosto habrá un único compromiso. Cerrito será local ante Fénix desde las 15:00 en el Parque Maracaná*, en un duelo de dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

La fecha se completará el lunes 3 de agosto con dos partidos. A las 16:00, Atenas enfrentará a Colón en el Estadio Domingo Burgueño, mientras que desde las 19:00, Paysandú recibirá a Oriental en el Estadio Artigas, en el encuentro que bajará el telón de la etapa.

Con la Fase Regular ingresando en su tramo decisivo, cada punto comienza a tener un valor especial en la lucha por el ascenso a Primera División y por un lugar en la definición del campeonato.

Oriental de La Paz ante Colón por el campeonato de la Segunda División Profesional. Foto: Ignacio Sánchez

El detalle de la fecha

Sábado 1° de agosto

Huracán vs. Uruguay Montevideo

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

La Luz vs. Rentistas

Hora: 13:00

Estadio: Parque Paladino

Tacuarembó vs. River Plate

Hora: 16:00

Estadio: Goyenola

Plaza Colonia vs. Miramar Misiones

Hora: 20:30

Estadio: Parque Prandi

Domingo 2 de agosto

Cerrito vs. Fénix

Hora: 15:00

Estadio: Parque Maracaná

Lunes 3 de agosto

Atenas vs. Colón

Hora: 16:00

Estadio: Domingo Burgueño

Paysandú vs. Oriental

Hora: 19:00

Estadio: Artigas (Paysandú)