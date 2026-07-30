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El País Ovación Fútbol

La Segunda División Profesional tiene definida la fecha 12: días, horarios y escenarios de los siete partidos

La Mesa Ejecutiva confirmó el cronograma completo de la próxima etapa del campeonato de Segunda División Profesional que se disputará entre viernes y lunes.

El País
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30/07/2026, 08:55
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Plaza Colonia celebra la victoria ante Oriental de La Paz.
Plaza Colonia celebra la victoria ante Oriental de La Paz.
Foto: @SegundaAUF.

La Mesa Ejecutiva de la Segunda División Profesional dio a conocer el cronograma de la 12ª etapa de la Fase Regular del Campeonato Uruguayo "Elías Zumar", una fecha que puede resultar determinante en la pelea por los puestos de ascenso y por la clasificación a los playoffs.

La actividad comenzará el sábado 1° de agosto con cuatro encuentros. A las 10:00, Huracán recibirá a Uruguay Montevideo en el Parque Palermo. Más tarde, desde las 13:00, La Luz será local frente a Rentistas en el Parque Paladino.

La jornada sabatina continuará con Tacuarembó enfrentando a River Plate a las 16:00 en el Estadio Goyenola, mientras que el cierre será a las 20:30, cuando Plaza Colonia reciba a Miramar Misiones en el Parque Prandi.

El domingo 2 de agosto habrá un único compromiso. Cerrito será local ante Fénix desde las 15:00 en el Parque Maracaná*, en un duelo de dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Fénix cayó con Paysandú y dejó pasar la chance de trepar a la cima: así quedó la lucha por los ascensos en la B

La fecha se completará el lunes 3 de agosto con dos partidos. A las 16:00, Atenas enfrentará a Colón en el Estadio Domingo Burgueño, mientras que desde las 19:00, Paysandú recibirá a Oriental en el Estadio Artigas, en el encuentro que bajará el telón de la etapa.

Con la Fase Regular ingresando en su tramo decisivo, cada punto comienza a tener un valor especial en la lucha por el ascenso a Primera División y por un lugar en la definición del campeonato.

Oriental de La Paz ante Colón por el campeonato de la Segunda División Profesional
Oriental de La Paz ante Colón por el campeonato de la Segunda División Profesional.
Foto: Ignacio Sánchez

El detalle de la fecha

Sábado 1° de agosto

Huracán vs. Uruguay Montevideo
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo

La Luz vs. Rentistas
Hora: 13:00
Estadio: Parque Paladino

Tacuarembó vs. River Plate
Hora: 16:00
Estadio: Goyenola

Plaza Colonia vs. Miramar Misiones
Hora: 20:30
Estadio: Parque Prandi

Domingo 2 de agosto

Cerrito vs. Fénix
Hora: 15:00
Estadio: Parque Maracaná

Lunes 3 de agosto

Atenas vs. Colón
Hora: 16:00
Estadio: Domingo Burgueño

Paysandú vs. Oriental
Hora: 19:00
Estadio: Artigas (Paysandú)

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