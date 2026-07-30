La Segunda División Profesional tiene definida la fecha 12: días, horarios y escenarios de los siete partidos
La Mesa Ejecutiva confirmó el cronograma completo de la próxima etapa del campeonato de Segunda División Profesional que se disputará entre viernes y lunes.
La Mesa Ejecutiva de la Segunda División Profesional dio a conocer el cronograma de la 12ª etapa de la Fase Regular del Campeonato Uruguayo "Elías Zumar", una fecha que puede resultar determinante en la pelea por los puestos de ascenso y por la clasificación a los playoffs.
La actividad comenzará el sábado 1° de agosto con cuatro encuentros. A las 10:00, Huracán recibirá a Uruguay Montevideo en el Parque Palermo. Más tarde, desde las 13:00, La Luz será local frente a Rentistas en el Parque Paladino.
La jornada sabatina continuará con Tacuarembó enfrentando a River Plate a las 16:00 en el Estadio Goyenola, mientras que el cierre será a las 20:30, cuando Plaza Colonia reciba a Miramar Misiones en el Parque Prandi.
El domingo 2 de agosto habrá un único compromiso. Cerrito será local ante Fénix desde las 15:00 en el Parque Maracaná*, en un duelo de dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares.
La fecha se completará el lunes 3 de agosto con dos partidos. A las 16:00, Atenas enfrentará a Colón en el Estadio Domingo Burgueño, mientras que desde las 19:00, Paysandú recibirá a Oriental en el Estadio Artigas, en el encuentro que bajará el telón de la etapa.
Con la Fase Regular ingresando en su tramo decisivo, cada punto comienza a tener un valor especial en la lucha por el ascenso a Primera División y por un lugar en la definición del campeonato.
El detalle de la fecha
Sábado 1° de agosto
Huracán vs. Uruguay Montevideo
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
La Luz vs. Rentistas
Hora: 13:00
Estadio: Parque Paladino
Tacuarembó vs. River Plate
Hora: 16:00
Estadio: Goyenola
Plaza Colonia vs. Miramar Misiones
Hora: 20:30
Estadio: Parque Prandi
Domingo 2 de agosto
Cerrito vs. Fénix
Hora: 15:00
Estadio: Parque Maracaná
Lunes 3 de agosto
Atenas vs. Colón
Hora: 16:00
Estadio: Domingo Burgueño
Paysandú vs. Oriental
Hora: 19:00
Estadio: Artigas (Paysandú)
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