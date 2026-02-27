La millonaria cifra que embolsó Juventud en Copa Libertadores, la que puede ganar y la que tiene asegurada

Juventud de Las Piedras ha hecho que sus hinchas se mal acostumbren. Desde el gran año en 2025 con Diego Monarriz que los clasificó a la Copa Libertadores por primera vez en la historia del club al inicio del Gallego Méndez en un 2026 que ilusiona, eliminando equipos con experiencia en el máximo torneo continental.

Primero dejaron afuera a Universidad Católica en la altura de Quito y este jueves a Guaraní en Asunción. Los pedrenses viven un sueño y están a una llave de meterse en la fase de grupos de la Libertadores. Para eso deben vencer a Deportivo Independiente Medellín, que viene de eliminar a Liverpool.

Hizo un golazo y él lo sabe 🤪 pic.twitter.com/pPAMc5iIaB — Club Atlético Juventud (@JuventudUy) February 27, 2026

Más allá de la épica y lo emocionante de lo hecho por el equipo de Las Piedras, el avanzar hasta aquí le significa una inyección económica clave para lo que es la institución uruguaya, además de lo que luego el club tenga arreglado aparte con cada jugador.

Juventud ya sumaba 400.000 dólares en el bolsillo antes de iniciar su participación en la Libertadores, a lo que se añadieron 500.000 dólares por avanzar a la segunda fase y otros 600.000 dólares más por la clasificación a la tercera fase previa. Esto quiere decir que ya recolectó US$ 1.500.000.

Federico Barrandeguy festeja su gol para Juventud ante Guaraní por la Copa Libertadores. Foto: AFP

Si logra meterse en fase de grupos tendrá US$ 3.000.000 como premio base garantizado por participar, así como US$ 330.000 adicionales por cada victoria en esa etapa.

En caso de quedar eliminados en la tercera fase va directo a fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La fase previa otorga 250.000 dólares cuando se juega como visitante y 225.000 dólares si el compromiso es en condición de local.

El premio base en esa competencia es de US$ 900.000, con bonos adicionales por avance.

¿Cómo son los premios de la Sudamericana?

Octavos de final: US$ 600.000

Cuartos de final: US$ 700.000

Semifinales: US$ 800.000

¿Cuándo juega Juventud ante el DIM y dónde ver?

Los jugadores de Juventud de Las Piedras festejan la clasificación en Copa Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador. Foto: AFP

Juventud enfrentará a Independiente Medellín el jueves 5 de marzo desde las 21:30 —en vivo por ESPN / Disney+— en el Estadio Gran Parque Central. Ese mismo día, a partir de las 19:00, estarán jugando Boston River y Racing por la misma fase.

La vuelta del pedrense en Colombia está fijada para una semana después, el jueves 12 de marzo, a las 21:30 de Uruguay en el Atanasio Girardot de Medellín.