La joyita de Defensor Sporting que todavía no debutó en Primera y que ya lo quieren del fútbol europeo

Samuel Bisgno sigue de parabienes en las formativas de Defensor Sporting. Cerca de alcanzar los 100 goles en las juveniles de los violetas, con contrato vigente con los fusionados, y todavía sin haber debutado en el primer equipo que actualmente conduce Mauricio Larriera, en los últimos días llegó un fuerte interés de Valladolid de España para contratarlo. Por ahora se trata solo de un sondeo (no existió oferta formal), pero es un jugador que ya está generando interés en el Viejo Continente.

Los directivos violetas están al tanto de este interés ya que así se los informó el representante Sebastián Revetria. Según supo Ovación, los presididos por Diego Franzini tratarán la situación en la reunión de la comisión directiva de este jueves. Si bien no hay una oferta todavía, pretenden estar preparados frente a este panorama de un jugador del cual hay mucha expectativa pero que todavía ni siquiera ha debutado en el primer equipo.

Bisogno juega actualmente en la Sub 17 de Defensor Sporting, también es miembro de la selección uruguaya y es enganche o mediapunta, muy goleador. Nació el 12 de julio de 2009, por lo que tiene 17 años recién cumplidos. Samuel es hijo de Daniel, que supo jugar en el violeta en 1996 y 1997. Además de su pasaje como futbolista, Daniel Bisogno conserva un fuerte vínculo con la institución del Parque Rodó. Después de colgar los botines, comenzó como scouting en las divisiones formativas y gracias a eso su hijo optó por vestir la casaca del conjunto violeta.

“Llegué gracias a mi padre”, recordó la joyita del club fusionado. En esa línea, realizó un breve recuento de su etapa en el fútbol juvenil. “Jugaba en el baby fútbol de Náutico, pero luego iba a entrenar a la escuelita de captación en Pichincha. A partir de ahí quedé y no me fui más del club”, señaló y exclamó que eso se dio cuando tenía entre “ocho o nueve años”.

Hoy al gurí ya lo quieren del Viejo Continente y eso que ni siquiera debutó entre los mayores.