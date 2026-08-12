La impactante imagen de Tiago Palacios tras un choque con Valencia en el empate entre Estudiantes y Católica

Universidad Católica se llevó de La Plata un valioso empate en un partido donde fue superado por Estudiantes, pero igualó 1-1. Sin embargo, más allá del resultado Tiago Palacios dejó una dura imagen luego de un choque de cabezas.

Con el Pincha ganando 1-0, el uruguayo fue protagonista de una acción no apta para impresionables. El jugador del León ganó una pelota por arriba pero se terminó llevando un golpazo con la cabeza del colombiano Jhojan Valencia, que impactó contra la frente del jugador local, que tuvo una visible hinchazón en su frente.

TREMENDO: Tiago Palacios chocó cabezas con Valencia y la zona le quedó visiblemente inflamada.



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Si bien Palacios pudo reingresar al terreno de juego, 10 minutos después fue sustituido por Baltasar Rodríguez, en una ventana donde también ingresó Gabriel Nieves.

Sin Palacios en cancha Estudiantes no cedió el dominio, pero sufrió el empate del equipo chileno. El goleador de los Cruzados en la copa, Fernando Zampedri, recibió a distancia y tuvo tiempo para sacar un remate a colocar, que se desvió en Santiago Núñez alejando la pelota del alcance de Fernando Muslera.

¡LO IGUALARON! Zampedri sacó un remate, la pelota se desvió en Núñez y de esa manera llegó el 1-1 de U. Católica vs. Estudiantes en La Plata.



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Pese a intentar el Pincha no pudo conseguir el triunfo y Católica mantuvo el invicto de visitante, llevándose un valioso empate a Santiago de Chile, donde intentará avanzar dejando a dos equipos argentinos afuera en fila, tras superar a Boca Juniors en La Bombonera, resultado con el que lo eliminó en fase de grupos.

Estudiantes había comenzado ganando el juego a los 4' con gol de Joaquín Tobio Burgos, que aprovechó un desvío luego de un centro de Fabricio Pérez, que le dejó la pelota a merced en la puerta del área chica. A los 4' del segundo tiempo se invirtieron los papeles, cuando Tobio Burgos ganó la posición por afuera y tiró un enorme centro para Pérez, que pifió en la definición.

El pasaje a los cuartos de final de la competición se definirá en Santiago el próximo martes.