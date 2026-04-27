La grave sanción que podría recibir Andrada por golpear a un rival en España y sus disculpas: "Me desconecté"

El arquero Esteban Andrada, ex Boca Juniors, fue protagonista en la tarde de este domingo y no por su desempeño en el arco de Real Zaragoza. El argentino venía siendo una de las figuras del partido, pero recibió la segunda amarilla y perdió el juicio. La víctima fue Jorge Pulido, del Huesca. El hecho ocurrió en el derbi aragonés por la 37° fecha de LaLiga Hypermotion, segunda división del fútbol de España. Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja el argentino perdió el control y busco al capitán del rival para propinarle un puñetazo en la cara.

El video recorrió el mundo y la prensa española ya baraja entre cuatro y doce fechas de suspensión, además del próximo juego por la tarjeta roja. El golero se encuentra cedido por el Monterrey mexicano y, con cinco fechas por jugar, seguramente no le renovarán el préstamo.

Tras el partido el arquero se mostró "muy arrepentido" tras su accionar con el capitán del equipo oscense, al que pidió disculpas por un acto que fue fruto de una desconexión y que, según aseguró, no volverá a ocurrir.

"Somos colegas y sinceramente fue un acto en el que me desconecté en ese momento"

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy", explicó el guardameta en un vídeo publicado en las redes sociales del Real Zaragoza.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

"A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocarla con la mano, se puede ver mi trayectoria, Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera", explicó Andrada, que se enfrenta ahora a una dura sanción.

También pidió disculpas a Jorge Pulido: "Somos colegas y sinceramente fue un acto en el que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré", concluyó el portero zaragocista.

Previamente, el Zaragoza emitió un comunicado en el que condenaba los incidentes al final del partido contra el Huesca en El Alcoraz y señalaba que "analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes" con Esteban Andrada.

"Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás", agregaba el texto.

El derbi aragonés ente el Huesca y el Zaragoza acabó en una batalla campal en el campo en un final caótico y que se saldó con varias tarjetas y tres expulsiones entre los dos equipos, enzarzados a raíz de una entrada con un puñetazo de Andrada a Pulido. A partir de ese momento a se produjo una batalla con todos los jugadores y suplentes enzarzados y peleándose entre ellos.

La palabra del DT

🎙️David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, sobre el incidente en El Alcoraz:



🗣️“Andrada tiene sus argumentos, pero hay líneas que no se pueden traspasar” pic.twitter.com/Do2vrnuPq3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 26, 2026

"Les quiero pedir disculpas a todo el mundo por lo que ha visto. Evidentemente hay líneas que no se pueden traspasar. Da igual lo que haya pasado en el partido. No como profesionales, sino como seres humanos. Lo mejor que podemos hacer es pedir disculpas y no darle vueltas, porque cualquier argumento que se quiera a dar va a parecer una excusa y aquí no hay ninguna", comenzó David Navarro, DT del cuadro aragonés.

En esta misma conferencia, confesó que tuvo una charla con su arquero. "He hablado con él porque es un tipo tranquilo. Ya está. Insisto, él tiene su argumento pero hay líneas que no podemos traspasar", manifestó, apoyando a su jugador.

El comunicado del Zaragoza tras la piña de Esteban Andrada

"En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival.

Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás.

Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible.

Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".

Con información de EFE.

