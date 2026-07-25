La fiesta de Defensor Sporting a 50 años de su primer Uruguayo: cuándo es y cuáles son los eventos que se harán

El 25 de julio es una fecha especial en la historia de Defensor Sporting, porque ese día pero en 1976 logró tocar el cielo con las manos al conseguir su primer Campeonato Uruguayo. Es por esto que este sábado, justamente 25 de julio, se cumplen 50 años de esa gesta y el Fusionado pretende celebrarlo con todo.

Fue un título muy especial para el conjunto violeta, ya que fue el primero de su historia y sirvió para cortar una hegemonía de 44 años de Nacional y Peñarol en el certamen de nuestro país.

En ese sentido, y más aprovechando el partido del Tuerto ante Liverpool en el Luis Franzini a partir de la hora 18:00 por la Serie A del Torneo Intermedio, el club del Parque Rodó hará un cronograma para recordar y homenajear a los ganadores de ese título que, como dice el propio Defensor Sporting, “cambió la historia” del fútbol uruguayo.

Los festejos de Defensor Sporting. Foto: Archivo El País.

Los eventos iniciarán a partir de la hora 12:00 con la inauguración de una exposición de fotografías históricas realizada junto al Centro de Fotografía, con la presencia del presidente de Defensor Sporting, Diego Franzinim el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, autoridades de la Intendencia de Montevideom los Campeones de 1976 y la actuación musical de Emiliano Muñoz.

Desde la hora 16:00 se comenzará a palpitar la previa del duelo de los violetas contra el Negro de la Cuchilla en el Franzini y estarán varios de los campeones de 1976. Habrá un espacio de encuentro con ellos, además de propuestas gastronómicas para disfrutar en familia antes del partido.

A las 18:00 se dará el choque entre el elenco de Mauricio Larriera y el de Jorge Fossati, mientras que en el entre tiempo (se estima a la hora 18:50) habrá un reconocimiento a los protagonistas de aquel título. Además, quienes estén presentes podrán disfrutar en exclusiva de un adelanto de "76: La Película", que será proyectado en la pantalla gigante del estadio.