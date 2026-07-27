La Copa Libertadores estrena parches personalizados para sus campeones a partir de los octavos de final
Flamengo, Liga de Quito, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Estudiantes y Fluminense lucirán esta nueva implementación de Conmebol, que le dará una identidad a cada uno de los clubes.
Conmebol informó a través de sus canales oficiales una novedad que comenzará a implementar a partir de los octavos de final de la presente Copa Libertadores. Los siete campeones que clasificaron a esta instancia lucirán un parche personalizado donde se agregan los años en donde los clubes alzaron el trofeo continental.
Flamengo, Liga de Quito, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Estudiantes y Fluminense serán los equipos que lucirán por primera vez esta condecoración propuesto por el organismo rector del fútbol sudamericano.
"Cada parche fue diseñado de manera exclusiva para reflejar la historia de cada institución en el torneo, incorporando los años en los que conquistó La Gloria Eterna. De esta manera, los clubes llevarán en sus camisetas un emblema que celebra su legado y reconoce su condición de campeones de una de las competiciones de clubes más prestigiosa de Sudamérica.", comunicó Conmebol.
Además explicó que esto se hace para "fortalecer la identidad de su principal competición de clubes, poniendo en valor la historia y el prestigio que marcaron una época en la Libertadores".
Fluminense será quien estrene esta nueva implementación cuando reciba a Independiente Rivadavia el martes 11 de agosto a las 19:00 horas.
Peñarol, pese a no estar en esta instancia, se sumó a la iniciativa y dio conocer a través de sus redes como luciría el nuevo parche.
PEÑAROL. pic.twitter.com/QPguaSE3Q4— PEÑAROL (@OficialCAP) July 27, 2026
Así se juegan los octavos de la Libertadores
UNIVERSIDAD CATÓLICA (CHILE) vs. ESTUDIANTES (ARGENTINA)
Ida
Día: Martes 11 de agosto.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.
Vuelta
Día: Martes 18 de agosto.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: Claro Arena, Santiago.
LIGA DE QUITO (ECUADOR) vs. MIRASSOL (BRASIL)
Ida
Día: Jueves 13 de agosto.
Hora: 19:00 horas.
Estadio: A definir, Brasil.
Vuelta
Día: Jueves 13 de agosto.
Hora: 19:00 horas.
Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (ARGENTINA) vs. FLUMINENE (BRASIL)
Ida
Día: Martes 11 de agosto.
Hora: 19:00 horas.
Estadio: Maracaná, Brasil.
Vuelta
Día: Martes 18 de agosto.
Hora: 19:00 horas.
Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.
INDEPENDIENTE DEL VALLE (ECUADOR) vs. DEPORTES TOLIMA (COLOMBIA)
Ida
Día: Martes 11 de agosto.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué.
Vuelta
Día: Martes 18 de agosto.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: A definir, Quito.
FLAMENGO (BRASIL) vs. CRUZEIRO (BRASIL)
Ida
Día: Miércoles 12 de agosto.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: Mineirão, Belo Horizonte.
Vuelta
Día: Miércoles 19 de agosto.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: Maracaná, Río de Janeiro.
COQUIMBO UNIDO (CHILE) vs. PLATENSE (ARGENTINA)
Ida
Día: Miércoles 12 de agosto.
Hora: 19:00 horas.
Estadio: Vicente López, Buenos Aires.
Vuelta
Día: Miércoles 19 de agosto.
Hora: 19:00 horas.
Estadio: A definir, Chile.
CERRO PORTEÑO (PARAGUAY) vs. PALMEIRAS (BRASIL)
Ida
Día: Miércoles 12 de agosto.
Hora: 19:00 horas.
Estadio: Nubank Parque, São Paulo.
Vuelta
Día: Miércoles 19 de agosto.
Hora: 19:00 horas.
Estadio: General Pablo Rojas, Asunción.
CORINTHIANS (BRASIL) vs. CERRO PORTEÑO (PARAGUAY)
Ida
Día: Jueves 13 de agosto.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.
Vuelta
Día: Jueves 20 de agosto.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: Neo Química Arena, São Paulo.
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