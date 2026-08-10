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El País Ovación Fútbol

La chicana de Peñarol a Nacional que incluyó a Maxi Silvera, justo en el día que anotó en contra ante Boston

El delantero marcó en la goleada clásica del año pasado y el Mirasol recordó la fecha en redes sociales, justo en un día que coincidió con la derrota 2-1 ante El Sastre tras su desafortunado tanto.

El País
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09/08/2026, 23:14
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Emanuel Gularte y Maxi Silvera en Peñarol.
Emanuel Gularte y Maxi Silvera en Peñarol.
Foto: @OficialCAP

"Un día como hoy, hace un año, nos convertíamos en 200 veces más grandes", escribió Peñarol sobre las 20:26 de la tarde de este domingo, luego de que Nacional cayera 2-1 ante Boston River con un gol en contra de Maximiliano Silvera.

El mirasol recordó el clásico que ganó 3-0 el 9 de agosto de 2025, en el marco del por el Torneo Clausura y utilizó dos imágenes: una de Emanuel Gularte y Silvera, quienes ya no forman parte del plantel aurinegro pero ese día anotaron goles, y Matías Arezo, el autor del tanto restante.

La chicana de Peñarol a Nacional por el clásico del Intermedio 2025.
La chicana de Peñarol a Nacional por el clásico del Intermedio 2025.
Foto: Captura OficialCAP.

Aquel clásico dejó la famosa frase "200 veces más grande" que el propio Silvera usó en su publicación en redes sociales y que borró cuando firmó como jugador de Nacional.

Ese día Silvera se convirtió en el primer jugador de Peñarol en convertirle a Nacional en los tres escenarios: Campeón del Siglo, Estadio Centenario y Gran Parque Central.

El mensaje de "200 veces más grande" de Maxi Silvera.
El mensaje de "200 veces más grande" de Maxi Silvera.

Este domingo, 9 de agosto, Silvera anotó con Nacional pero fue en contra y su equipo perdió 2-1 ante Boston en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura.

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