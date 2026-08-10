La chicana de Peñarol a Nacional que incluyó a Maxi Silvera, justo en el día que anotó en contra ante Boston

"Un día como hoy, hace un año, nos convertíamos en 200 veces más grandes", escribió Peñarol sobre las 20:26 de la tarde de este domingo, luego de que Nacional cayera 2-1 ante Boston River con un gol en contra de Maximiliano Silvera.

El mirasol recordó el clásico que ganó 3-0 el 9 de agosto de 2025, en el marco del por el Torneo Clausura y utilizó dos imágenes: una de Emanuel Gularte y Silvera, quienes ya no forman parte del plantel aurinegro pero ese día anotaron goles, y Matías Arezo, el autor del tanto restante.

La chicana de Peñarol a Nacional por el clásico del Intermedio 2025. Foto: Captura OficialCAP.

Aquel clásico dejó la famosa frase "200 veces más grande" que el propio Silvera usó en su publicación en redes sociales y que borró cuando firmó como jugador de Nacional.

Ese día Silvera se convirtió en el primer jugador de Peñarol en convertirle a Nacional en los tres escenarios: Campeón del Siglo, Estadio Centenario y Gran Parque Central.

El mensaje de "200 veces más grande" de Maxi Silvera.

Este domingo, 9 de agosto, Silvera anotó con Nacional pero fue en contra y su equipo perdió 2-1 ante Boston en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura.