Juventud 1-0 Oriental en vivo por Copa AUF Uruguay: gol de Peralta de arranque para los pedrenses

Empezó la Copa AUF Uruguay con su fase eliminatoria y este miércoles está bien cargado de partidos. Por ejemplo en el Parque Artigas juegan Juventud de Las Piedras frente a Oriental de La Paz, desde las 15:00 horas. El partido se puede ver a través de DSports Uruguay+ o vía streaming por DGO.

El partido tiene un condimento extra porque se trata del clásico canario: se cruzan dos equipos vecinos, que incluso ahora ni siquiera comparten categoría porque los pedrenses están en Primera y los paceños en la B. Así que como todo clásico, tiene un sabor especial más allá de lo deportivo.

Primer tiempo

Juventud hizo sentir la localía y golpeó de arranque mediante un penal sancionado al minuto de juego: Ramiro Peralta la mandó a guardar en la primera ocasión del partido y los pedrenses sacaron ventaja a los 2 minutos.