Juventud 1-0 Oriental en vivo por Copa AUF Uruguay: gol de Peralta de arranque para los pedrenses
El partido tiene un condimento extra por tratarse de un clásico, cuando los equipos ni siquiera comparten divisional, ya que los pedrenses están en Primera y los paceños en la B
Empezó la Copa AUF Uruguay con su fase eliminatoria y este miércoles está bien cargado de partidos. Por ejemplo en el Parque Artigas juegan Juventud de Las Piedras frente a Oriental de La Paz, desde las 15:00 horas. El partido se puede ver a través de DSports Uruguay+ o vía streaming por DGO.
El partido tiene un condimento extra porque se trata del clásico canario: se cruzan dos equipos vecinos, que incluso ahora ni siquiera comparten categoría porque los pedrenses están en Primera y los paceños en la B. Así que como todo clásico, tiene un sabor especial más allá de lo deportivo.
Primer tiempo
Juventud hizo sentir la localía y golpeó de arranque mediante un penal sancionado al minuto de juego: Ramiro Peralta la mandó a guardar en la primera ocasión del partido y los pedrenses sacaron ventaja a los 2 minutos.
Así vamos ☑️ pic.twitter.com/ZftAEGvnmy— Club Atlético Juventud (@JuventudUy) August 26, 2026
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