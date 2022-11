Juan Ramón Carrasco y Nacional: "El hincha me tiene allá arriba; tenía expectativa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El técnico Juan Ramón Carrasco habló en la previa al Mundial: "Tengo la ilusión de que este sea el Mundial donde podamos ser protagonistas porque tenemos un muy buen plantel, buenos jugadores. Justo coinciden los nombres con las características porque son jugadores que están brillando en lo internacional, la mayoría son titulares. Sumándole ese espíritu competitivo de los uruguayos, ojalá que este sea un Mundial donde no bajemos la vara".

En diálogo con el programa 100% Deporte (radio Sport 890), JR agregó que "que no sea como últimamente se ve a nivel internacional con los equipos uruguayos, que de repente si pasan una fase ya es rimbombante... No nos olvidemos que fuimos campeones del mundo y de la Libertadores".

¿Qué sería hacer un buen Mundial? "Ser campeón del mundo. A ver… si no, ¿para qué vamos? Después hay que ver el cómo. Cuando vos vas a jugar un partido, con Argentina, Brasil, Bolivia, vas decidido a ganar y lo hacés jugar en función de eso".

El técnico ejemplificó: "Contra Corea, hacés un planteamiento defensivo, cauteloso, y después como saliste 0-0 o perdiste, al otro partido estás obligado, porque tenés que sumar pusiste otro equipo, ganaste, luego volvés de nuevo, hiciste cambios defensivos para cuidar esa ventaja, y clasificaste porque los otros perdieron, ponele... Yo te voy a decir ‘buenísimo. Clasificamos, pasamos de fase, pero la forma no me gustó".

"Después los que forman opiniones hablan de que pasamos de fase, ya eso lo das como un logro espectacular, porque no mostraste mucho e igual clasificaste, ahí es cuando empieza a bajar la vara y se acomodan sobre la marcha diciendo ‘bueno, somos tres millones de habitantes, no llegaron en las mejores condiciones’. Ya empezamos a justificar todo. Después entramos entre los 16, se forma una cadena, y así se hacen las caravanas yendo con cornetas a buscar al aeropuerto, y decimos bueno, no fuimos últimos. Así se cambia la famosa vara", dijo Carrasco.

“Hay que ayudar un poquito, este Mundial lo tiene que ganar un equipo sudamericano. Sino se está tornado un poco aburrido que los últimos mundiales lo ganan siempre los europeos. Veo a Brasil campeón del mundo. Argentina depende mucho de Messi, no descubro nada”, aclaró.

Nacional y la elección de Zielinski

Sobre la elección de Nacional de Ricardo Zielisnki para ser el nuevo entrenador del equipo para la temporada 2023, y consultado si tenía expectativa de poder tomar las riendas de los tricolores nuevamente, Carrasco dijo que “totalmente. La verdad que... Uno tenía por ahí la expectativa, la ilusión, no tanto por el lado de los dirigentes, sino por el lado del hincha, que, bueno, ustedes han hecho encuestas, siempre el hincha me tiene allá arriba".

JR añadió que "por supuesto que siendo (José) Fuentes el presidente, me ha llegado que cuando se le preguntó por mi no evadió la respuesta, al contrario, le gusta nuestra propuesta, él redobló la apuesta diciendo que Carrasco siempre está arriba en las encuestas, eso no lo podía obviar, entonces eso de alguna manera te genera. Al menos hay un presidente que no mira para otro lado, que no se hace el boludo, ¿viste? Por ahí tenía la ilusión porque la gente, ¿me entendés? Yo no puedo creer que me lo digan a mí (los hinchas), imagino que a ellos le dirán ‘¿va a venir Carrasco? Tenés esa expectativa... No se dio, pero tengo la ilusión de que en algún momento se me dará esa oportunidad. Capaz yo estaría en el radar de Fuentes pero para otros dirigentes no".

Por último, Carrasco puntualizó sobre el DT argentino que "no va de la mano de lo que es la cultura o la pasión o el paladar del hincha de Nacional. Es más para Peñarol que para Nacional, clarito. Como lo de Russo, es más para la idea o el paladar de Peñarol que para Nacional. Se apostará de repente a este perfil. Es fútbol".