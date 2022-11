¿Cómo surgió el nombre de Alejandro Lembo para el cuerpo técnico de Zielinski en Nacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la llegada de Ricardo Zielinski confirmada en Nacional, ya se sabe cuál es su equipo de trabajo en el equipo tricolor a partir de enero, cuando inicie la pretemporada. El uruguayo Alfredo Meoni será el preparador físico, quien ya trabajó con el Ruso en Estudiantes, mientras que los asistentes técnicos son el argentino Fernando Risso y Alejandro Lembo, exjugador del albo que se coronó cuatro veces campeón uruguayo con la institución.

De esta manera, la llegada de un técnico que tendrá su primera experiencia en el exterior contará con el apoyo en su equipo de trabajo del exdefensor tricolor, que también se desempeñó como gerente deportivo de la institución desde el 14 de julio de 2013 al 15 de diciembre de 2018.

Algunos dirigentes de Nacional tuvieron una reunión este miércoles en la zona de Punta Carretas con el entrenador argentino y, según pudo saber Ovación con fuentes allegadas al elenco tricolor, el nombre de Lembo surgió luego de esa instancia por pedido expreso del DT argentino, que tendrá como asistente a un hombre que conoce y mucho al fútbol uruguayo.

En julio de 2022 Lembo dialogó con Ovación y se refirió a su gusto por el cargo de gerente deportivo: "Lo que realmente me gusta es la gerencia deportiva, he tenido algunas propuestas de otras cosas, pero esto es lo que me gusta y apasiona. Sigo capacitándome, estudiando, aprendiendo de la profesión y espero estar lo más preparado posible cuando surja la posibilidad ”.

Ahora desde otro rol, un hombre identificado con el albo buscará volcar toda su experiencia en el vigente campeón uruguayo.