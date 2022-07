Alejandro Lembo: su visión del fútbol uruguayo, la selección y cómo vive la pasión por Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Lembo (44) no está trabajando en el fútbol y se enfoca en otros emprendimientos. Sin embargo, el exzaguero confiesa que nunca estará lejos del deporte, porque es lo que ama.

Sigue yendo a la cancha, va a ver a Nacional como hincha y lo vive desde otro lado.

“En este momento estoy bien, trabajando en proyectos particulares; pero en algún momento me gustaría volver al fútbol”, cuenta a Ovación.

“Se dieron las circunstancias que salí de Nacional y los proyectos que llegaron no me atrajeron mucho”, revela.

Además de seguir siendo hincha, el campeón tricolor asegura que su vínculo con la parcialidad no cambió tras su salida. “La relación es la misma, pero cuando estaba ahí, perdíamos, tenía una cuota de responsabilidad y sufría más; cuando se es solo hincha uno tiene su vida y sus cosas, pero al estar ahí pensás en el resultado del fin de semana y seguís con la cabeza en el de la próxima fecha”, señala.

Recuerdos

Mirando hacia el pasado, Lembo reconoce que en el equipo que se sintió mejor fue, justamente, en Nacional, porque lo considera su casa, su gente y su cuadro.

Aunque valora todas las épocas e hitos que tuvo a lo largo de su trayectoria deportiva. El primero que se le viene a la cabeza, es el ascenso de Bella Vista a Primera División, ganar la Liguilla y llegar por primera vez a una Copa Libertadores con el papal.

También destaca sus temporadas en los tricolores: “Viví los mejores tres años de mi vida futbolística, disfruté mucho y ganamos mucho”, indica.

Su pasaje por la selección y haber participado del mundial de Corea-Japón 2002, también se destacan: “Creo que clasificar y jugar un mundial está en el top de mi carrera, a nivel de sueños, era uno de los más grandes y lo conseguí. Así que creo que también es una parte muy importante de mi carrera”, asegura.

A su repaso no le falta la experiencia en el fútbol internacional. “Los años que estuve en el exterior: España, Grecia, Argentina. Tuve la suerte de ir a lugares y equipos donde se vivía mucho el fútbol y donde hicimos buenas temporadas, así que disfruté mucho”, cuenta el exdefensa.

Gerente

Luego de colgar los botines, Lembo se dedicó a ser gerente deportivo y ese es el rol donde se siente más cómodo fuera de la cancha.



“Lo que realmente me gusta es la gerencia deportiva, he tenido algunas propuestas de otras cosas, pero esto es lo que me gusta y apasiona. Sigo capacitandome, estudiando, aprendiendo de la profesión y espero estar lo más preparado posible, cuando surja la posibilidad ”, remarca.

Tras su partida del Bolso, Lembo tuvo algunas propuestas pero ninguna lo convenció o se pudo concretar, sin embargo sigue a la espera de algo atractivo.

Sobre lo que busca en la próxima institución a la que se sumaría es encontrarse en un lugar donde trabajar con comodidad y recursos.



“Es importante que uno pueda trabajar y desarrollarse en la profesión; que la gente que te lleva y confía, esten alineados con la propuesta de crecimiento”, señala.



Sin embargo, es consciente que los equipos de Uruguay tienen dificultades para que todos esos requisitos se den. “Hay muchos clubes que lamentablemente no tienen la posibilidad en cuanto a profesionalizarse”, reflexiona.

Aunque reconoce que de a poco las cosas están cambiando y las instituciones encuentran las maneras para hacer los negocios más viables.



“Desde los años que jugaba mi generación, el fútbol cambió; el fútbol uruguayo pudo adaptarse, mejoró en muchos aspectos y llegaron muchas sociedades anónimas que ayudaron, también, a los clubes que tal vez no tenían posibilidades de profesionalizarse porque no tenían recursos económicos. Esas sociedades mejoraron infraestructura, equipos, estar al día y que el jugador tenga herramientas para competir a buen nivel”, analiza.



Y aclara: “Si bien falta y estamos lejos, creo que hemos evolucionado mucho”.

En una visión más amplia, reconoce que Uruguay está muy lejos del nivel de los europeos, porque también evolucionaron con los años: “Creo que los primeros pasos son los más grandes, porque la infraestructura es lo primero y al mejorar las canchas hace que mejore el nivel de juego”, explica.

Su prioridad es quedarse en Uruguay, donde están sus tres hijos y sus proyectos extrafutbol, contexto para que se encuentre muy bien.

“Si bien tuve una propuesta interesante del exterior, que después no salió. Era muy puntual, porque cerraba todo y si no ni lo hubiese evaluado”, concluye.



Análisis de la selección uruguaya Lembo considera que la etapa de Óscar Washington Tabárez al mando de la selección uruguaya fue una etapa “espectacular” y destacó que profesionalizó a la Celeste. De todos modos, remarcó que el cambio de técnico, por Diego Alonso -con quien compartió plantel en Bella Vista y selección uruguaya- llegó en el momento justo. “Los resultados mandan y demostró, nuevamente, estar a un gran nivel. Ojalá que se mantenga y hagamos un gran mundial”, destaca.



Sobre las diferencias que ve entre el Tornado jugador y el técnico, afirma: “Diego fue un gran futbolista, pero creo que es un mucho mejor entrenador. Es un apasionado de lo que hace, es un gran conocedor de todo lo que es el fútbol”.



Y agrega: “Yo le digo que es un enfermo de estar arriba de todos los detalles, a nivel personal del jugador y grupal. Creo que es algo que lo destaca mucho y lo hace entender no solo el juego, sino profesionalizar a jugadores y equipos”.

La vida pública y el destrás de aquellas fotos virales

En enero de 2018, se viralizaron fotos de Alejandro Lembo compartiendo sus vacaciones con el artista argentino Chano Charpentier, junto a otros amigos, y generaron gran revuelo en las redes sociales.

En las imágenes se lo veía en la piscina o ejercitándose con el exlider de la banda Tan Bionica en Punta del Este.

Sobre aquel episodio, Lembo recuerda: “Eran fotos entre amigos en verano; dentro de mis proyectos tengo uno que es una productora que dentro de ella, con un amigo y socio, tuvimos un vínculo con Chano y lo representamos en una época”.



Para el exdefensa, lo que sucedió fue consecuencia de ser una persona pública. En aquel momento salió a aclarar, sobre todo por lo que se comentaba en redes.



“Es consecuencia de cómo es el fútbol, la jerga. Se viralizó y se dijo cualquier cosa”, reflexiona.



Y añade: “Es parte de no tener privacidad y ser una persona pública”.