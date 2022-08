Juan Manuel Olivera: "Estamos orgullosos de ser partícipes de esta final histórica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tienen enfrente una oportunidad histórica. La Sub 20 de Peñarol disputará el próximo domingo 21 de agosto la primera final Intercontinental de su categoría cuando se mida ante Benfica desde las 16:30 horas en el Estadio Centenario. El equipo que hoy comanda Juan Manuel Olivera llegó a esta instancia tras obtener la Copa Libertadores en Ecuador.



Por su parte, Las Águilas se consagraron como los mejores de la UEFA Youth League luego de vencer en la final al Red Bull Salzburgo 6-0.



En diálogo con Ovación, Olivera contó cómo toma su plantel esta definición continental: “Nos tiene muy ilusionados y tratamos de aprovechar el tiempo, ganando al máximo en trabajo para poder estar a la altura en un partido tan importante, que se juega por primera vez y acá en Uruguay; eso nos ilusiona mucho”, declaró.



El mirasol estuvo en Buenos Aires la semana pasada en busca de rodaje y tuvo dos amistosos: el miércoles igualó 3-3 con su similar de Lanús con goles de Óscar Cruz en dos oportunidades y Santiago Alvez, mientras que el sábado venció a un combinado de Futbolistas Argentinos Agremiados por 4-0 con tantos de Santiago Díaz en dos oportunidades, Óscar Cruz y Joaquín Ferreira. La mala noticia para el aurinegro es que Pablo López, zaguero titular mirasol y pieza importante en la obtención de la Copa Libertadores, sufrió un desgarro y se perderá el encuentro del domingo. En redes sociales, el jugador lamentó no poder estar a la orden, pero mostró tranquilidad por saber que tiene “unos leones” a su lado.



Al respecto, su DT comentó: “Pablito la semana pasada se sintió el posterior, nos genera mucha tristeza primero por lo querido que es dentro del grupo, tiene una predisposición bárbara para trabajar. Y después para nosotros es importante porque es el único zaguero zurdo que tenemos; aparte porque ha estado jugando a gran nivel y ha crecido mucho en este semestre”. Según Olivera, en la interna del mirasol se hablan dos cosas: “Una es el orgullo y la felicidad de ser partícipes de esta final histórica, eso no se lo va a quitar nadie a los chicos. Por el otro lado tenemos el deseo de ser competitivos y quedarnos con esta final que sería muy importante para el club”.