Javier Nóblega: "Fue un hackeo de una red lumínica, tomaron una decisión un poco apresurada"

El Director de Negocios de Montevideo City Torque, Javier Nóblega, habló en rueda de prensa tras la suspensión del partido ante Peñarol en el Estadio Charrúa. Explicó que se trató de un hackeo y entendió que fue apurada la decisión de suspender.

El CEO explicó que vivió la situación "con mucha frustración por la gente que pagó la entrada". y explicó que fue "un hackeo en una red lumínica" y no "un tema de potencia". "Lo estábamos solucionando con los operadores de Estados Unidos, quienes son los que operan la red y lo solucionamos. Tomaron la decisión de suspender el partido, a mi entender un poco apresurada. Pero bueno, ya no podíamos dar vuelta atrás", explicó

Respecto a la postergación dijo que "formalmente no se puede jugar mañana porque tiene que fijar la mesa y eso ya no es posible" y respecto a la continuidad del torneo expresó que "hay que votarlo en consejo".

Nóblega dijo que habó con Marcelo de León, "pero ya la decisión estaba tomada". "Volver atrás cuando estaba arreglada la red lumínica, que ahora funciona perfecto, era tomar una decisión incorrecta sobre otra", manifestó al respecto.

🗣️"FUE UN HACKEO EN LA RED LUMÍNICA"



"CAÍA GENTE QUE NO TENÍA COMPETENCIA PARA EL PROBLEMA"



👉 Algunas de las frases que dejó Javier Noblega, dirigente de City Torque, tras la suspensión del partido frente a Peñarol.



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El Director de Negocios entiende que hubo "mucha gente involucrada alrededor de la toma de decisiones" y contó: "Estábamos con los operadores, caía gente que no sabíamos quién era, que no tenía competencia dentro del problema". Además volvió a manifestar que la decisión fue apresurada "porque anda perfectamente la red lumínica", y concluyó: "Habían pasado más o menos 50 minutos del comienzo del partido, así que tampoco me parecía gran problema. Pero la decisión ya está tomada.

Ante la consulta de un pedido de Peñarol para jugar el domingo dijo: "Desconozco, capaz que alguien le pudo haber pedido, pero formalmente no es posible. Así que lo que tenemos que hacer ahora, es votar en Consejo la posibilidad de que el campeonato continúe, y fijar el partido con Peñarol a la menor brevedad posible".