Jamal Musiala se desmayó en la cancha por segunda vez en tres días y genera preocupación en el Bayern Munich

Uno puede ser casualidad, pero dos ya es preocupante. Jamal Musiala volvió a desmayarse en la cancha y es el segundo episodio en apenas tres días luego de que le ocurriera lo mismo el pasado sábado en otro encuentro amistoso, en ese caso cuando Bayern Munich enfrentó al RB Leipzig.

En esta ocasión, Musiala ingresó en el minuto 60 en la victoria 4-2 ante el Heidenheim y se tuvo que retirar a los 68' luego de caer desplomado en el suelo. Rápidamente sus compañeros e incluso rivales se acercaron a él para conocer de primera mano su situación, además de que ingresaron los médicos.

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

Más allá de que inmediatamente se lo vio lúcido y salió caminando de la cancha, la situación generó preocupación luego de que no fuera la primera ocasión en la que le ocurre y sobre todo por la cercanía entre ambos. Respecto a lo ocurrido hace algunos días, se había indicado que había sufrido un golpe de calor que lo llevó a caer sobre el suelo, pero genera incertidumbre que el episodio se reitere poco después.

Max Eberl, director deportivo de la institución habló al término del encuentro de este martes y expresó: "Jamal Musiala hará una declaración él mismo sobre el asunto a corto plazo. Estamos al tanto de la situación, ahora está bien, está en el vestuario y se está bañando".

"Ya lo sabrán. Pronto dirá algo al respecto. Esa es la belleza del fútbol. Cuando sucede algo así, como el colapso de (Christian) Eriksen, o ahora con Jamal (Musiala), todos entienden que el fútbol es lo más hermoso del mundo y que se trata de algo completamente diferente. Es una buena señal y me da la sensación de que nos mantenemos unidos como sociedad cuando ocurre algo así”, añadió.

🇩🇪🚨 IMÁGENES SENSIBLES: Así se desplomó Musiala durante el partido entre Bayern Múnich y Leipzig.



‼️ Todavía no hay un parte oficial sobre el estado de salud del futbolista de 23 años. pic.twitter.com/LWQplJWEq7 — Derechazo (@derechazoar) August 16, 2026

Musiala, de 23 años, viene de disputar el Mundial 2026 con Alemania y luego se sumó a la pretemporada del Bayern Munich que el próximo sábado disputará la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund, aunque ahora es una incógnita saber si el atacante estará disponible.

Cabe recordar que tras el episodio del sábado, se tomó libre las horas posteriores y luego regresó a los entrenamientos con el equipo que dirige Vincent Kompany, aunque en esta ocasión la situación es distinta, más allá de que tras lo ocurrido el fin de semana se le realizaron estudios que dieron resultados positivos.