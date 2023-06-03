Italia venció 3-1 a Colombia y está entre los cuatro mejores del Mundial Sub 20

EFE

La selección de Italia eliminó este sábado a Colombia del Mundial Sub-20 y avanzó a las semifinales al imponerse 3-1 en el estadio San Juan del Bicentenario.

Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi y un golazo de Franceso Esposito sentenciaron el triunfo de los dirigidos por Carmine Nunziata y acabaron con la ilusión de un equipo que esta vez no pudo revertir el partido.

Apenas habían pasado ocho minutos e Italia dio el primer golpe cuando ambos conjuntos trabajaban el partido en la mitad de la cancha.

Un impresionante golpe de cabeza de Cesare Casadei tras un tiro de esquina de Tommaso Baldanzi se transformó en el 1-0. Fue el sexto gol del máximo anotador en lo que va del Mundial.

Italia vs. Colombia en el Mundial Sub 20.

Foto: EFE.

Especialista en remontadas, Colombia se lanzó al ataque buscando repetir lo que tantas veces hizo en el torneo. Los dirigidos por Héctor Cárdenas sumaron siete puntos en sus tres primeros partidos tras comenzar siempre en desventaja.

Alexis Manyoma lideró la gestación del juego en la mitad, mientras que Oscar Cortés y Yáser Asprilla intentaron generar peligro por las bandas, aunque tuvieron complicaciones para imponerse ante una firme defensa.

Italia fue nuevamente al ataque y una sola jugada de peligro le alcanzó para estirar su ventaja en el marcador.

Samuel Giovane envió un centro al área, Casadei volvió a ganarle a los defensores y con un golpe de cabeza bajó el balón para que Baldanzi lo empujara y pusiera el 0-2 con el que finalizó el primer tiempo.

En el inicio de la segunda mitad Italia golpeó de nuevo y sentenció rápido el partido.

Apenas habían pasado 45 segundos cuando Baldanzi fabricó otra gran jugada y le cedió la pelota a Francesco Esposito, quien definió dentro del área chica con un gran golpe de taco y transformó la victoria en goleada.

¡GO-LA-ZO DE ITALIA! 🇮🇹



⚽ Espósito aprovechó el centro atrás de Baldanzi y marcó el tercero ante Colombia con un TACAZO.



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Colombia fue al frente decidido a luchar hasta el final y tres minutos después descontó con un golazo de Jhojan Torres. El número 18 disparó desde afuera del área y puso el 1-3 con un remate imposible de detener para el arquero Sebastiano Desplanches.

Italia tuvo el cuarto luego de otra gran jugada de Baldanzi y el poste se lo negó a Casadei. Del otro lado lo tuvo Tomás Ángel y el arquero rival lo evitó con una gran atajada.

Luego Daniele Montevago falló en dos oportunidades sobre el final de un partido que Italia dominó y ganó sin pasar complicaciones en los últimos minutos.

El conjunto italiano ya espera para conocer a su rival en semifinales, que saldrá del cruce de este domingo entre Nigeria y Corea del Sur.

